Pokémon Pokopia domina, ma Mouse: P.I. For Hire batte Pragmata nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Possiamo ora vedere le classifiche dei videogiochi più venduti su Nintendo Switch 2 tramite eShop, per la settimana conclusasi il 26 aprile 2026.
Abbiamo modo di vedere la classifica complessiva e quella che include i giochi disponibili solo in formato digitale.
Le classifiche dell'eShop
Ecco la classifica dei videogiochi più venduti su eShop tramite Nintendo Switch 2:
- Pokémon Pokopia
- Mouse: P.I. For Hire
- Pragmata
- Mario Kart World
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Pragmata Deluxe Edition
- Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
- Donkey Kong Bananza
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park
- Cyberpunk 2077
- Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Mario Tennis Fever
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
- Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
- No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
- Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
- Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition
- Split Fiction
- Fallout 4
- Resident Evil Requiem
- Kirby Air Riders
- Assassin's Creed Shadows
- Monster Hunter Stories 3
- Madden NFL 26
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
- WWE 2K26
- EA Sports FC 26 Icons Edition
- Hogwarts Legacy
Ecco invece la classifica che include i giochi disponibili unicamente in formato digitale su eShop per Nintendo Switch 2:
- Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition
- Fallout 4
- Blue Prince
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Nintendo Switch 2 Edition
- Yooka-Replayee
- Marvel Cosmic Invasion
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Hello Kitty Island Adventure - Nintendo Switch 2 Edition
- South of Midnight
- Dave the Diver - Nintendo Switch 2 Edition
- Kena: Bridge of Spirits
- PowerWash Simulator 2
- Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
- Opus: Prism Peak
- Darwin's Paradox
- Rotwood
- Cast n Chill - Nintendo Switch 2 Edition
- High On Life - Nintendo Switch 2 Edition
- Deltarune
- Deadzone: Rogue
- Skate Story
- People of Note
- Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition
- Goat Simulator 3
- Fantasy Life i - Nintendo Switch 2 Edition
