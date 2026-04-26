1

Pokémon Pokopia domina, ma Mouse: P.I. For Hire batte Pragmata nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Nintendo ha svelato le classifiche dei videogiochi più venduti su Switch 2 tramite eShop. Pokémon Pokopia ovviamente ha vinto la sfida ancora una volta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/04/2026
Articoli News Video Immagini

Possiamo ora vedere le classifiche dei videogiochi più venduti su Nintendo Switch 2 tramite eShop, per la settimana conclusasi il 26 aprile 2026.

Abbiamo modo di vedere la classifica complessiva e quella che include i giochi disponibili solo in formato digitale.

Le classifiche dell'eShop

Ecco la classifica dei videogiochi più venduti su eShop tramite Nintendo Switch 2:

  1. Pokémon Pokopia
  2. Mouse: P.I. For Hire
  3. Pragmata
  4. Mario Kart World
  5. Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  6. Pragmata Deluxe Edition
  7. Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
  8. Donkey Kong Bananza
  9. Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park
  10. Cyberpunk 2077
  11. Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  12. Mario Tennis Fever
  13. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  14. Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
  15. No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
  16. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
  17. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  18. Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
  19. Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition
  20. Split Fiction
  21. Fallout 4
  22. Resident Evil Requiem
  23. Kirby Air Riders
  24. Assassin's Creed Shadows
  25. Monster Hunter Stories 3
  26. Madden NFL 26
  27. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
  28. WWE 2K26
  29. EA Sports FC 26 Icons Edition
  30. Hogwarts Legacy

Ecco invece la classifica che include i giochi disponibili unicamente in formato digitale su eShop per Nintendo Switch 2:

  1. Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  2. No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
  3. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  4. Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition
  5. Fallout 4
  6. Blue Prince
  7. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Nintendo Switch 2 Edition
  8. Yooka-Replayee
  9. Marvel Cosmic Invasion
  10. Plants vs. Zombies: Replanted
  11. Hello Kitty Island Adventure - Nintendo Switch 2 Edition
  12. South of Midnight
  13. Dave the Diver - Nintendo Switch 2 Edition
  14. Kena: Bridge of Spirits
  15. PowerWash Simulator 2
  16. Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
  17. Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition
  18. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
  19. Opus: Prism Peak
  20. Darwin's Paradox
  21. Rotwood
  22. Cast n Chill - Nintendo Switch 2 Edition
  23. High On Life - Nintendo Switch 2 Edition
  24. Deltarune
  25. Deadzone: Rogue
  26. Skate Story
  27. People of Note
  28. Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition
  29. Goat Simulator 3
  30. Fantasy Life i - Nintendo Switch 2 Edition
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Mouse: P.I. For Hire.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
