Nintendo svela i giochi più venduti in Europa su eShop a marzo 2026

Nintendo ha reso disponibili le classifiche dei giochi più venduti nel corso di marzo 2026 tramite il suo negozio digitale per Nintendo Switch, eShop.
Nello specifico, parliamo delle classifiche per l'Europa, sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch 2.
Le classifiche dei giochi più venduti su eShop
Ecco i giochi più venduti su Nintendo Switch 2 a marzo 2026 tramite eShop:
- Pokémon Pokopia
- Monster Hunter Stories 3
- Minecraft
- Nintendo Switch Sports
- Resident Evil Generation Pack
- Resident Evil Requiem
- Mario Tennis Fever
- Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Fallout 4
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Donkey Kong Bananza
- Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minishoot' Adventures
- Poppy Playtime Chapter 1
Ecco i giochi più venduti sull'originale Nintendo Switch a marzo 2026 tramite eShop:
- Minecraft
- Stardew Valley
- Poppy Playtime Chapter 1
- Leggende Pokémon: Z-A
- Mario Kart 8 Deluxe
- Nintendo Switch Sports
- Animal Crossing: New Horizons
- Poppy Playtime: Chapter 2
- Poppy Playtime: Chapter 3
- Poppy Playtime: Chapter 4
- Among Us
- It Takes Two
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Leggende Pokémon: Arceus
- Super Mario Bros. Wonder
Non stupisce vedere che Pokémon Pokopia domina la classifica, anche perché le copie fisiche sono rapidamente andate a ruba e probabilmente molti giocatori hanno dovuto optare per la versione digitale tramite Nintendo eShop. Fa molto bene anche Monster Hunter Stories 3, non disponibile sul vecchio modello di Switch.
Minecraft è in terza posizione su Switch 2, mentre ottiene la prima per Switch 1: anche in questo caso non è sorprendente, visto che l'opera di Mojang è un sempreverde su ogni piattaforma. Diteci, avete comprato alcuni di questi giochi a marzo?