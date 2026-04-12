Nintendo svela i giochi più venduti in Europa su eShop a marzo 2026

Le classifiche dei giochi più venduti su eShop

Ecco i giochi più venduti su Nintendo Switch 2 a marzo 2026 tramite eShop:

Pokémon Pokopia Monster Hunter Stories 3 Minecraft Nintendo Switch Sports Resident Evil Generation Pack Resident Evil Requiem Mario Tennis Fever Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition Fallout 4 Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition Donkey Kong Bananza Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Minishoot' Adventures Poppy Playtime Chapter 1

Ecco i giochi più venduti sull'originale Nintendo Switch a marzo 2026 tramite eShop:

Minecraft Stardew Valley Poppy Playtime Chapter 1 Leggende Pokémon: Z-A Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Animal Crossing: New Horizons Poppy Playtime: Chapter 2 Poppy Playtime: Chapter 3 Poppy Playtime: Chapter 4 Among Us It Takes Two Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Leggende Pokémon: Arceus Super Mario Bros. Wonder

Non stupisce vedere che Pokémon Pokopia domina la classifica, anche perché le copie fisiche sono rapidamente andate a ruba e probabilmente molti giocatori hanno dovuto optare per la versione digitale tramite Nintendo eShop. Fa molto bene anche Monster Hunter Stories 3, non disponibile sul vecchio modello di Switch.

Minecraft è in terza posizione su Switch 2, mentre ottiene la prima per Switch 1: anche in questo caso non è sorprendente, visto che l'opera di Mojang è un sempreverde su ogni piattaforma. Diteci, avete comprato alcuni di questi giochi a marzo?