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Nintendo svela i giochi più venduti in Europa su eShop a marzo 2026

Nel corso di marzo 2026 Nintendo ha pubblicato nuovi giochi e tanti titoli del catalogo sono stati acquistati dai giocatori. Ma quali? Ecco la classifica dei titoli più venduti in Europa in formato digitale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/04/2026
Ditto e Bulbasaur in Pokémon Pokopia

Nintendo ha reso disponibili le classifiche dei giochi più venduti nel corso di marzo 2026 tramite il suo negozio digitale per Nintendo Switch, eShop.

Nello specifico, parliamo delle classifiche per l'Europa, sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch 2.

Le classifiche dei giochi più venduti su eShop

Ecco i giochi più venduti su Nintendo Switch 2 a marzo 2026 tramite eShop:

  1. Pokémon Pokopia
  2. Monster Hunter Stories 3
  3. Minecraft
  4. Nintendo Switch Sports
  5. Resident Evil Generation Pack
  6. Resident Evil Requiem
  7. Mario Tennis Fever
  8. Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
  9. Fallout 4
  10. Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  11. Donkey Kong Bananza
  12. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition
  13. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  14. Minishoot' Adventures
  15. Poppy Playtime Chapter 1

Ecco i giochi più venduti sull'originale Nintendo Switch a marzo 2026 tramite eShop:

  1. Minecraft
  2. Stardew Valley
  3. Poppy Playtime Chapter 1
  4. Leggende Pokémon: Z-A
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Nintendo Switch Sports
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Poppy Playtime: Chapter 2
  9. Poppy Playtime: Chapter 3
  10. Poppy Playtime: Chapter 4
  11. Among Us
  12. It Takes Two
  13. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  14. Leggende Pokémon: Arceus
  15. Super Mario Bros. Wonder
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Non stupisce vedere che Pokémon Pokopia domina la classifica, anche perché le copie fisiche sono rapidamente andate a ruba e probabilmente molti giocatori hanno dovuto optare per la versione digitale tramite Nintendo eShop. Fa molto bene anche Monster Hunter Stories 3, non disponibile sul vecchio modello di Switch.

Minecraft è in terza posizione su Switch 2, mentre ottiene la prima per Switch 1: anche in questo caso non è sorprendente, visto che l'opera di Mojang è un sempreverde su ogni piattaforma. Diteci, avete comprato alcuni di questi giochi a marzo?

#Classifica #Nintendo eShop #Nintendo
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