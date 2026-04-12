Su LEGO Ideas è apparso uno splendido set di Metal Slug

Metal Slug non è solo uno dei più grandi capolavori targati SNK o la punta di diamante del Neo-Geo: è un vero e proprio pezzo di storia dei videogiochi, uno dei run'n'gun più influenti di sempre. Ormai siamo abituati a se LEGO ufficiali su personaggi mainstream dei videogiochi, come Pokémon, Mario e Sonic, ma titoli come Metal Slug sono sempre stati esclusi, perché troppo di nicchia. Fortunatamente, la piattaforme LEGO Ideas consente di presentare ogni genere di progetto, compreso uno dedicato all'eccezionale arcade, che farà la gioia dei nostalgici. Si tratta, insomma, di un'opera pensata per i veri retrogamer e realizzata da uno di loro.
Dietro l'ambizioso set c'è l'utente MagicBrick, pseudonimo del designer italiano Gabrielle, che ha cercato di ricreare la frenesia del titolo originale attraverso i mattoncini. A giudicare dalle immagini del progetto, la missione sembra compiuta: il set cattura perfettamente la tensione, le interazioni e le dinamiche dei personaggi in movimento.
Composto da ben 2.701 pezzi, il progetto riproduce fedelmente l'iconico carro armato, i protagonisti, le strutture multilivello, la vegetazione e gli edifici in cui ripararsi. L'idea trasforma gli elementi bidimensionali del videogioco in un formato tutto nuovo e giocabile, rivolgendosi chiaramente a un pubblico adulto che ben conosce la saga.
Come spiegato dall'autore: "Questo set da 2.701 pezzi non rappresenta una scena di guerra realistica; il suo scopo è catturare il divertimento che provavamo giocando al primissimo Metal Slug negli anni '90". Il risultato è un'opera vivace, brillante e magnetica, capace di spingere chiunque a ricreare le proprie battaglie in miniatura.
Il designer italiano non è un novellino della piattaforma, dato che fa parte del "10K Club" di LEGO Ideas, in cui è entrato grazie al successo del suo progetto Terrarium Ecosystem, e sta raccogliendo consensi anche con altre creazioni.
Ora la sfida si sposta sulla community. Il sistema di LEGO Ideas è basato su traguardi progressivi: al raggiungimento di determinati numeri di sostenitori, si ottiene più tempo per arrivare alla meta finale di 10.000 voti. Solo a quel punto, una giuria ufficiale di LEGO valuterà se trasformare l'idea in un prodotto commerciale a tutti gli effetti.
La partenza è decisamente promettente: il diorama di Metal Slug ha raccolto 249 sostenitori in appena 3 giorni. Sebbene la strada verso quota 10.000 sia ancora lunga, il progetto ha attualmente a disposizione 422 giorni (ben più di un anno) per raggiungere la soglia di 1.000 voti. Chiunque voglia supportare l'iniziativa può farlo gratuitamente sulla pagina ufficiale di LEGO Ideas.