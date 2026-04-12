Su LEGO Ideas è apparso uno splendido set di Metal Slug

Metal Slug non è solo uno dei più grandi capolavori targati SNK o la punta di diamante del Neo-Geo: è un vero e proprio pezzo di storia dei videogiochi, uno dei run'n'gun più influenti di sempre. Ormai siamo abituati a se LEGO ufficiali su personaggi mainstream dei videogiochi, come Pokémon, Mario e Sonic, ma titoli come Metal Slug sono sempre stati esclusi, perché troppo di nicchia. Fortunatamente, la piattaforme LEGO Ideas consente di presentare ogni genere di progetto, compreso uno dedicato all'eccezionale arcade , che farà la gioia dei nostalgici. Si tratta, insomma, di un'opera pensata per i veri retrogamer e realizzata da uno di loro.

Dietro l'ambizioso set c'è l'utente MagicBrick, pseudonimo del designer italiano Gabrielle, che ha cercato di ricreare la frenesia del titolo originale attraverso i mattoncini. A giudicare dalle immagini del progetto, la missione sembra compiuta: il set cattura perfettamente la tensione, le interazioni e le dinamiche dei personaggi in movimento.

Il set di Metal Slug in tutto il suo splendore

Composto da ben 2.701 pezzi, il progetto riproduce fedelmente l'iconico carro armato, i protagonisti, le strutture multilivello, la vegetazione e gli edifici in cui ripararsi. L'idea trasforma gli elementi bidimensionali del videogioco in un formato tutto nuovo e giocabile, rivolgendosi chiaramente a un pubblico adulto che ben conosce la saga.

Come spiegato dall'autore: "Questo set da 2.701 pezzi non rappresenta una scena di guerra realistica; il suo scopo è catturare il divertimento che provavamo giocando al primissimo Metal Slug negli anni '90". Il risultato è un'opera vivace, brillante e magnetica, capace di spingere chiunque a ricreare le proprie battaglie in miniatura.

Il designer italiano non è un novellino della piattaforma, dato che fa parte del "10K Club" di LEGO Ideas, in cui è entrato grazie al successo del suo progetto Terrarium Ecosystem, e sta raccogliendo consensi anche con altre creazioni.

Ora la sfida si sposta sulla community. Il sistema di LEGO Ideas è basato su traguardi progressivi: al raggiungimento di determinati numeri di sostenitori, si ottiene più tempo per arrivare alla meta finale di 10.000 voti. Solo a quel punto, una giuria ufficiale di LEGO valuterà se trasformare l'idea in un prodotto commerciale a tutti gli effetti.

La partenza è decisamente promettente: il diorama di Metal Slug ha raccolto 249 sostenitori in appena 3 giorni. Sebbene la strada verso quota 10.000 sia ancora lunga, il progetto ha attualmente a disposizione 422 giorni (ben più di un anno) per raggiungere la soglia di 1.000 voti. Chiunque voglia supportare l'iniziativa può farlo gratuitamente sulla pagina ufficiale di LEGO Ideas.