Un'astronauta ha tirato un D20 a gravità zero: l'account ufficiale di D&D è impressionato

Rabea Rogge , la prima donna tedesca nello spazio che ha preso parte alla missione Fram2 di SpaceX nel 2025, ha dimostrato che è possibile farlo, spiegando in un video come tirare un D20 a gravità zero .

Quando si viaggia nello spazio ci sono molti compiti ai quali attendere, ma gli astronauti hanno anche un po' di tempo libero, per riposarsi e divertirsi, ad esempio giocando a Dungeons and Dragons .

Il video di Rabea Rogge

Rogge ha pubblicato su Instagram un breve video nel quale mostra qual è, a suo dire, il miglior modo di lanciare un dado a venti facce a gravità zero, dopo aver fatto alcune sperimentazioni. La sua proposta è di far ruotare il dado e di riafferrarlo, in modo tale da vedere solo una faccia all'interno dello spazio che si crea tra indice e palmo.

"In quanto nerd dei giochi con carta e penna, ho fatto degli esperimenti con questo dado di vetro a 20 facce (che rifletteva la luce meravigliosamente) e ho scoperto che la prossima sessione di D&D o simili nello spazio è salva", ha spiegato nella descrizione di un reel su Instagram.

"Abbiamo sperimentato un po', e penso che il modo migliore sia: lo lanci, lo afferri e poi guardi un po'..." Poi tiene la mano alzata verso la telecamera, con il pollice leggermente scostato così da mostrare il numero 7. "Quindi, gioite!", ha aggiunto. "Il gioco di ruolo nello spazio è assolutamente possibile".

Il produttore di dadi, World of Dice, ha commentato dicendo: "Abbiamo sempre detto che i nostri dadi erano fuori dal mondo... ma tu lo hai dimostrato concretamente. Vedere uno dei nostri dadi fluttuare nello spazio è qualcosa che non avremmo mai immaginato, e onestamente ha fatto impazzire tutto il nostro team. Il nostro fondatore si è persino commosso quando lo ha visto: vere lacrime di gioia. Vedere qualcosa che è nato come una piccola idea finire in orbita attorno alla Terra è stato un momento davvero surreale per tutti noi. Grazie per aver portato World of Dice oltre il tavolo, oltre l'atmosfera e dritto nel cosmo. Buon viaggio, e che tutte le vostre missioni siano successi critici".

L'account ufficiale di Dungeons & Dragons ha quindi commentato dicendo: "Nuova regola: qualsiasi numero ottieni nello spazio è un successo critico".