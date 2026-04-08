Ubisoft e Harmonia mundi hanno annunciato che Assassin's Creed: The Piano Collection è disponibile da oggi: si tratta di un album che reinterpreta i brani più iconici della celebre serie, eseguiti al pianoforte dal musicista francese Nicolas Horvath.

Appassionato di musica minimalista, classica e sperimentale, nonché lui stesso un videogiocatore e fan di Assassin's Creed, Horvath ha cercato con questo progetto di colmare il divario fra musica classica e colonne sonore dei videogiochi, interpretando i brani e partecipando alla loro creazione insieme all'arrangiatrice Julie Lamontagne e al supervisore musicale di Ubisoft, Simon Landry.

"Non vedo l'ora di interagire con i fan di Assassin's Creed, ascoltare i loro pensieri e scoprire come si sono connessi emotivamente con tutte le scelte artistiche che abbiamo fatto", ha detto Nicolas Horvath in merito all'album. "Gli appassionati di musica videoludica dovrebbero poter sentire tutto l'amore che abbiamo messo in questo progetto."

Assassin's Creed: The Piano Collection è stato registrato utilizzando un pianoforte storico, che un tempo apparteneva a Nadia Boulanger e ora fa parte della collezione del Musée de la musique di Parigi. Sarà inoltre la prima colonna sonora di videogiochi a entrare nella Stradivari Collection.

"Questa è la prima vera collaborazione tra il Musée de la musique e la Philharmonie con Ubisoft", ha spiegato Marie Pauline Martin, direttrice della Philharmonie de Paris. "La mostra che stiamo producendo, insieme all'album con Nicolas Horvath, sigilla una partnership di cui siamo entusiasti."