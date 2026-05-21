Ubisoft registra perdite record per l'anno fiscale appena concluso e previsioni negative per il prossimo

I documenti finanziari di Ubisoft non mostrano una situazione molto positiva, come era lecito aspettarsi vista l'ampia ristrutturazione in corso e il complicato periodo che ha attraverso il publisher, facendo registrare perdite record per l'anno fiscale appena concluso e previsioni negative anche per il prossimo.
Il CEO Frédérick Duguet ha dunque confermato le notevoli perdite per l'anno fiscale 2025-2026 concluso a fine marzo scorso, che hanno portato a 1,3 milioni di euro come perdite operative IFRS, a causa di un calo nelle vendite generalizzato che mette ulteriore pressione alla compagnia.
Il dato viene riportato per l'intero anno fiscale terminato a marzo 2026, comunicato durante una recente conferenza di ordine finanziario condotta da Duguet per quanto riguarda la perdita sul profitto operativo secondo l'International Financial Reporting Standards.
Ubisoft punta a riprendersi nel 2027-2028
In linea con quanto era stato già anticipato in precedenza, l'anno fiscale ha portato a perdite record da 1,3 milioni di euro e un calo del 17,4% in net booking a 1,53 milioni di euro, e ulteriori perdite sono previste anche per il prossimo anno fiscale.
Il nuovo anno, partito ad aprile e che si concluderà a marzo 2027, dovrebbe portare altre perdite e cali di vendite di circa l'8-9%, con perdita operativa a cifra singola, secondo le previsioni della compagnia.
Ubisoft punta però a tornare in profitto per l'anno fiscale successivo, quello del 2027-2028, grazie a una crescita nelle uscite di alto profilo e anche nell'ambito dei giochi live service.
Nelle ore scorse abbiamo visto che Ubisoft punta a lanciare Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon tutti entro marzo 2029, ma Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2 non compaiono nei piani a medio-lungo termine.
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