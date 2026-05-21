Ubisoft registra perdite record per l'anno fiscale appena concluso e previsioni negative per il prossimo

I documenti finanziari di Ubisoft non mostrano una situazione molto positiva, come era lecito aspettarsi vista l'ampia ristrutturazione in corso e il complicato periodo che ha attraverso il publisher, facendo registrare perdite record per l'anno fiscale appena concluso e previsioni negative anche per il prossimo.

Il CEO Frédérick Duguet ha dunque confermato le notevoli perdite per l'anno fiscale 2025-2026 concluso a fine marzo scorso, che hanno portato a 1,3 milioni di euro come perdite operative IFRS, a causa di un calo nelle vendite generalizzato che mette ulteriore pressione alla compagnia.

Il dato viene riportato per l'intero anno fiscale terminato a marzo 2026, comunicato durante una recente conferenza di ordine finanziario condotta da Duguet per quanto riguarda la perdita sul profitto operativo secondo l'International Financial Reporting Standards.