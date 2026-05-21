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Wandering Sword è stato rinviato: l'RPG in stile Wuxia arriverà nel 2027 su tutte le console

C'è stato un improvviso e notevole posticipo per Wandering Sword su console, che arriverà ora con una nuova data di uscita spostata al 2027 ma su tutte le piattaforme, non solo PS5.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/05/2026
Un'immagine di Wandering Sword
Wandering Sword
Wandering Sword

Il publisher Clouded Entertainment e il team di sviluppo Spiral Up Games hanno annunciato di aver effettuato un notevole posticipo per Wandering Sword, il suo RPG in stile Wuxia rappresentato con grafica 2D-HD, e si tratta di uno spostamento di diversi mesi, ma con alcune notizie positive.

Il gioco doveva arrivare praticamente a giorni su PS5, con la data di uscita che era prevista per il 28 maggio, ed è stato invece spostato improvvisamente di otto mesi, con la nuova uscita che è ora fissata per il 21 gennaio 2027 ma arriverà in compenso su tutte le console.

Era stata inizialmente annunciata solo la versione PS5, dopo quella PC già disponibile, ma con questo posticipo vengono aggiunte anche le versioni Nintendo Switch, Switch 2 e Xbox Series X|S, tutte insieme per gennaio 2027.

Un JRPG Wuxia

Wandering Sword è un particolare gioco che riprende l'impostazione classica del JRPG rappresentato con grafica 2D-HD ma la inserisce in un contesto in stile Wuxia, ovvero la tradizione cinese che mischia storia, mitologia e arti marziali.

Il gioco è stato lanciato inizialmente su PC attraverso Steam, dove è disponibile dal 15 settembre 2023 ma doveva raggiungere anche PS5 proprio in questi giorni.

Wandering Sword, abbiamo provato la demo dallo Steam Next Fest del JRPG wuxia Wandering Sword, abbiamo provato la demo dallo Steam Next Fest del JRPG wuxia

Evidentemente, editore e sviluppatori hanno cambiato idea, decidendo di portare il titolo su tutte le console e spostando però la data di uscita di una notevole quantità di mesi, arrivando fino all'inizio del 2027.

Wandering Sword ha ricevuto un'ottima accoglienza su PC, grazie soprattutto alla sua capacità di mettere in scena una storia interessante con tutti i crismi classici dello stile Wuxia, sfruttando anche un sistema di combattimento interessante all'interno di una struttura JRPG.

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