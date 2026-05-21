Wandering Sword è stato rinviato: l'RPG in stile Wuxia arriverà nel 2027 su tutte le console

Il publisher Clouded Entertainment e il team di sviluppo Spiral Up Games hanno annunciato di aver effettuato un notevole posticipo per Wandering Sword, il suo RPG in stile Wuxia rappresentato con grafica 2D-HD, e si tratta di uno spostamento di diversi mesi, ma con alcune notizie positive.

Il gioco doveva arrivare praticamente a giorni su PS5, con la data di uscita che era prevista per il 28 maggio, ed è stato invece spostato improvvisamente di otto mesi, con la nuova uscita che è ora fissata per il 21 gennaio 2027 ma arriverà in compenso su tutte le console.

Era stata inizialmente annunciata solo la versione PS5, dopo quella PC già disponibile, ma con questo posticipo vengono aggiunte anche le versioni Nintendo Switch, Switch 2 e Xbox Series X|S, tutte insieme per gennaio 2027.