Un nuovo Kingdom Come e un RPG de La Terra di Mezzo da Warhorse

Warhorse Studios lavora a un nuovo Kingdom Come e a un RPG de La Terra di Mezzo: la notizia è ufficiale e arriva direttamente dal team di sviluppo, che ha voluto annunciare i due progetti per porre fine alle voci che circolavano da alcuni giorni.

"Potreste aver sentito dei rumor, dunque è tempo di rivelare a cosa stiamo lavorando: un RPG a base open world ambientato nella Terra di Mezzo e una nuova avventura di Kingdom Come", ha scritto lo studio in un post sui social. "Saremo entusiasti di potervi dire di più non appena sarà possibile."

Si tratta ovviamente di due ottime notizie, alla luce delle comprovate abilità degli autori della serie Kingdom Come, che a quanto pare tornerà con un terzo capitolo... a meno che questo progetto non sia qualcosa di diverso rispetto ai primi due episodi.

E poi c'è appunto il "nuovo, grosso RPG" di cui si vociferava in questi giorni, e che a quanto pare è legato all'universo narrativo de Il Signore degli Anelli: una proprietà intellettuale di enorme popolarità e dal grandissimo potenziale.