Kingdom Come: Deliverance 3 in sviluppo? Warhorse Studios lavora a un nuovo, grosso RPG

Warhorse Studios, il team responsabile della serie Kingdom Come: Deliverance, ha recentemente preso parte a una sessione di domande e risposte su Reddit, dal quale è emersa anche un brevissima menzione sul nuovo progetto in sviluppo, che a quanto pare è un grosso RPG che potrebbe effettivamente essere Kingdom Come: Deliverance 3.
La cosa non risulta particolarmente sorprendente, considerando che il team è ormai specializzato in questo genere ed è stato costruito appositamente per portare avanti il progetto relato alla serie in questione, ma se non altro si tratta della prima conferma ufficiale che c'è un altro titolo del genere in lavorazione.
Non è chiaro se si tratti di Kingdom Come: Deliverance 3 o di un gioco diverso, ma considerando il successo raccolto finora è molto probabile che il team decisa di proseguire con il medesimo franchise.
Un piccolo accenno al futuro
Lo studio di sviluppo ceco ha dunque risposto a diverse domande durante la sessione AMA (ask me anything) su Reddit, peraltro respingendo anche l'accusa di voler risparmiare soldi usando l'IA, ma non ha schivato nemmeno una domanda sulla prossima produzione.
Ovviamente non è potuto scendere nei dettagli, visto che dovrebbe essere in una fase assolutamente preliminare del progetto, ma il Content Director Ondřej Bittner ha confermato che si tratta di un grande RPG.
"Non posso scendere nei dettagli", ha spiegato Bittner, "ma posso dirvi che si tratta di un grosso immersive RPG", ovvero praticamente lo stesso tipo di gioco dei due titoli visti in precedenza, cosa che fa pensare che possa essere Kingdom Come: Deliverance 3.
Tempo fa era emersa la possibilità che il team fosse impegnato su un GDR su Il Signore degli Anelli, mentre abbiamo visto che Daniel Vávra non è più il director di Kingdom Come: Deliverance 2, perché sta portando la serie al cinema.