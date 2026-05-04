Kingdom Come: Deliverance 3 in sviluppo? Warhorse Studios lavora a un nuovo, grosso RPG

Warhorse Studios, il team responsabile della serie Kingdom Come: Deliverance, ha recentemente preso parte a una sessione di domande e risposte su Reddit, dal quale è emersa anche un brevissima menzione sul nuovo progetto in sviluppo, che a quanto pare è un grosso RPG che potrebbe effettivamente essere Kingdom Come: Deliverance 3.

La cosa non risulta particolarmente sorprendente, considerando che il team è ormai specializzato in questo genere ed è stato costruito appositamente per portare avanti il progetto relato alla serie in questione, ma se non altro si tratta della prima conferma ufficiale che c'è un altro titolo del genere in lavorazione.

Non è chiaro se si tratti di Kingdom Come: Deliverance 3 o di un gioco diverso, ma considerando il successo raccolto finora è molto probabile che il team decisa di proseguire con il medesimo franchise.