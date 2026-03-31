Un GDR su Il Signore degli Anelli potrebbe essere in sviluppo dal team di Kingdom Come: Deliverance

Secondo quanto riferito, fonti collegate a Chojnowski starebbero riferendo di questo progetto in lavorazione ormai da alcuni mesi, e sembra trattarsi di un gioco davvero di notevoli dimensioni.

L'informazione arriva da Ryszard Chojnowski , specializzato in traduzioni e localizzazione di videogiochi che ha lavorato presso team polacchi, dunque va presa come voce di corridoio che però risulta interessante in quanto la fonte potrebbe essere vicina ai soggetti in questione.

Da una fonte che può essere considerata piuttosto attendibile è emersa una voce di corridoio veramente interessante per tutti gli appassionati di giochi di ruolo e fantasy in generale: Warhorse, il team di Kingdom Come: Deliverance , potrebbe stare sviluppando un nuovo RPG open world su Il Signore degli Anelli .

Un grosso progetto

Il presunto gioco di ruolo su Il Signore degli Anelli sarebbe una produzione di notevoli dimensioni, con circa 100 milioni di dollari stanziati per lo sviluppo e ricchi investimenti provenienti anche dagli Emirati Arabi.

Se si considera che il budget di Kingdom Come: Deliverance 2 è stimato intorno ai 40 milioni di dollari, è facile immagine cosa potrebbe emergere da Warhorse con una base economica di più del doppio e un franchise di questa portata.

Bisogna dire che la serie di Warhorse è alquanto distante dal fantasy classico, basandosi più su una ricostruzione storica fedele del medioevo europeo, ma l'esperienza acquisita può facilmente essere investita in un gioco di ruolo incentrato su un'ambientazione fantastica.

Il fatto di mettere insieme un franchise di richiamo come Il Signore degli Anelli con un team che ha dimostrato di saper fare ottime cose sul fronte dei giochi di ruolo è una cosa sicuramente allettante, ma attendiamo eventuali sviluppi sulla questione. Nel frattempo, abbiamo visto che Kingdom Come: Deliverance verrà portato anche al cinema.