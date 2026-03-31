Super Mario Galaxy - Il Film avrà il debutto migliore del 2026, dicono le stime

In arrivo nelle sale cinematografiche domani, 1 aprile, secondo le stime Super Mario Galaxy - Il Film avrà il debutto migliore del 2026, complice un lungo weekend festivo fra Stati Uniti, Canada e altri territori internazionali.
Si parla, nello specifico, di incassi per circa 350 milioni di dollari a livello internazionale nei primi cinque giorni: un risultato leggermente inferiore ai 377 milioni totalizzati al lancio da Super Mario Bros. il Film, ma con le somme distribuite in maniera differente.
Tradizionalmente i sequel tendono a registrare un calo più o meno marcato rispetto ai predecessori, indipendentemente dalle recensioni. Proprio per questo, il fatto che per Super Mario Galaxy - Il Film si prevedano numero così solidi nei primi giorni è particolarmente significativo.
Naturalmente bisognerà attendere i dati ufficiali della prossima settimana per valutare le effettive prestazioni del film, ma le premesse indicano che la produzione targata Nintendo e Illumination possiede il potenziale per diventare uno dei primi, grandi blockbuster del 2026.
Una campagna promozionale di grande impatto
Come saprete, nei giorni scorsi Nintendo ha spoilerato un'enorme sorpresa in Super Mario Galaxy - Il Film, mettendo dunque in campo una strategia parecchio aggressiva per promuovere l'uscita del film, e ciò dovrebbe produrre risultati concreti.
Per il resto, se il lungometraggio si limiterà anche solo a ribadire l'ottima formula vista in Super Mario Bros. il Film, sicuramente gli spettatori usciranno dalle sale con un bel sorriso e i numeri premieranno anche questo ulteriore progetto cinematografico della casa di Kyoto.