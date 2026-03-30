Un film di Luigi's Mansion è possibile? La star di Super Mario Galaxy - Il Film ne parla

I fan stanno però già pensando a cosa possiamo aspettarci dopo la conclusione di questa pellicola e c'è chi si immagina un film spin-off dedicato a Luigi's Mansion , la serie comica horror dedicata al "giocatore 2" della serie Nintendo. A parlarne è anche il doppiatore inglese di Luigi, Charlie Day.

Super Mario Galaxy - Il Film sarà nelle sale italiane il primo di aprile e ci permetterà di vedere le nuove avventure di Mario e Luigi, oltre che di Peach, dei Toad e di nuovi (cinematograficamente parlando) personaggi come Yoshi, Rosalinda e Bowser Jr.

Cosa ha detto il doppiatore di Luigi

In un'intervista con ScreenRant, Day ha dichiarato di non aver sentito parlare internamente dell'idea di produrre una pellicola dedicata al suo personaggio, ma che gli piacerebbe molto esserne il protagonista.

"Sarei entusiasta di fare Luigi's Mansion, semplicemente perché è un gioco davvero divertente", ha detto Day. "E non che lo si debba rendere un film horror per bambini, ma potrebbe avere qualche tipo di jump scare in più, il che sarebbe divertente."

Considerando che Illumination e Nintendo hanno certamente interesse ad ampliare i prodotti animati dedicati a Super Mario, non è impossibile che cerchino in altre serie Nintendo le basi per nuovi spin-off o per delle miniserie animate. Luigi's Mansion potrebbe certamente essere un'ottima base.

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