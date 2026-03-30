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Pokémon Vento e Onda salgono tra i più attesi in Giappone, ma in cima alla classifica ci sono due giochi PS5

Vediamo la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, la famosa rivista giapponese che regolarmente raccoglie i voti dei titoli più desiderati del momento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/03/2026
Due Pikachu in Pokémon Vento e Onda
Pokémon Vento
Pokémon Vento
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La testata giapponese Famitsu ha condiviso, come suo solito, la classifica dei videogiochi più attesi dagli utenti, secondo i voti inviati tra l'11 e il 16 marzo 2026 (le classifiche arrivano sempre un po' in ritardo).

Grazie a questa lista, possiamo vedere che due giochi PS5 sono in cima, ma Nintendo domina il grosso della classifica con 20 titoli su 30.

I titoli più desiderati in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 498 voti
  2. [PS5] Persona 4 Revival - 382 voti
  3. [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 318 voti
  4. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 281 voti
  5. [NS2] Splatoon Raiders - 228 voti
  6. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 217 voti
  7. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 196 voti
  8. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 180 voti
  9. [NS2] Pokemon Vento e Onda - 172 voti
  10. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 164 voti
  11. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 156 voti
  12. [NS2] Pragmata - 148 voti
  13. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 122 voti
  14. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 111 voti
  15. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 106 voti
  16. [NSW] Genshin Impact - 101 voti
  17. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 98 voti
  18. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 95 voti
  19. [PS5] Kyoto Xanadu - 87 voti
  20. [PS5] Beast of Reincarnation - 82 voti
  21. [PS5] Mega Man Star Force Legacy Collection - 80 voti
  22. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 76 voti
  23. [NSW] Village in the Shade - 74 voti
  24. [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 71 voti
  25. [PS5] Village in the Shade - 69 voti
  26. [NS2] The Duskbloods - 61 voti
  27. [NSW] Culdcept Begins - 60 voti
  28. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 58 voti
  29. [NS2] A-Train 9 Evolution - 56 voti
  30. [PS5] Ace Combat 8 - 55 voti

Come potete vedere, Pokémon Vento e Onda sono saliti nella lista dei più attesi: supponiamo che di mese in mese, con l'avvicinarsi del 2027 e l'arrivo di nuove presentazioni, i giocatori nipponici voteranno sempre più spesso i nuovi giochi di Game Freak.

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati pensati per le ragazze e gli anziani Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati pensati per le ragazze e gli anziani

Nel frattempo, i titoli più attesi sono quelli in arrivo a breve termine, con Pragmata che continua a dominare senza alcuna difficoltà in versione PS5. Bene anche Persona 4 Revival che nelle ultime settimane sta lottando con Tomodachi Life: Una Vita da Sogno per la seconda e terza posizione.

La classifica è composta perlopiù da nomi famosi e noti a tutti, ma Ganbare Goemon Daishuugo in quarta posizione potrebbe far sorgere qualche dubbio. Si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, che sarà distribuito solo in Giappone da Konami. Si tratta di una collection che include 13 giochi della serie Ganbare Goemon, dei platform a scorrimento laterale.

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