Pokémon Vento e Onda salgono tra i più attesi in Giappone, ma in cima alla classifica ci sono due giochi PS5

Grazie a questa lista, possiamo vedere che due giochi PS5 sono in cima , ma Nintendo domina il grosso della classifica con 20 titoli su 30.

La testata giapponese Famitsu ha condiviso, come suo solito, la classifica dei videogiochi più attesi dagli utenti, secondo i voti inviati tra l'11 e il 16 marzo 2026 (le classifiche arrivano sempre un po' in ritardo).

I titoli più desiderati in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Pragmata - 498 voti [PS5] Persona 4 Revival - 382 voti [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 318 voti [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 281 voti [NS2] Splatoon Raiders - 228 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 217 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 196 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 180 voti [NS2] Pokemon Vento e Onda - 172 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 164 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 156 voti [NS2] Pragmata - 148 voti [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 122 voti [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 111 voti [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 106 voti [NSW] Genshin Impact - 101 voti [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 98 voti [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 95 voti [PS5] Kyoto Xanadu - 87 voti [PS5] Beast of Reincarnation - 82 voti [PS5] Mega Man Star Force Legacy Collection - 80 voti [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 76 voti [NSW] Village in the Shade - 74 voti [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth - 71 voti [PS5] Village in the Shade - 69 voti [NS2] The Duskbloods - 61 voti [NSW] Culdcept Begins - 60 voti [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 58 voti [NS2] A-Train 9 Evolution - 56 voti [PS5] Ace Combat 8 - 55 voti

Come potete vedere, Pokémon Vento e Onda sono saliti nella lista dei più attesi: supponiamo che di mese in mese, con l'avvicinarsi del 2027 e l'arrivo di nuove presentazioni, i giocatori nipponici voteranno sempre più spesso i nuovi giochi di Game Freak.

Nel frattempo, i titoli più attesi sono quelli in arrivo a breve termine, con Pragmata che continua a dominare senza alcuna difficoltà in versione PS5. Bene anche Persona 4 Revival che nelle ultime settimane sta lottando con Tomodachi Life: Una Vita da Sogno per la seconda e terza posizione.

La classifica è composta perlopiù da nomi famosi e noti a tutti, ma Ganbare Goemon Daishuugo in quarta posizione potrebbe far sorgere qualche dubbio. Si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, che sarà distribuito solo in Giappone da Konami. Si tratta di una collection che include 13 giochi della serie Ganbare Goemon, dei platform a scorrimento laterale.