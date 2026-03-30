All'interno di questa, il director Junichi Masuda ha parlato di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia e di quale fosse il pubblico di riferimento per il videogioco.

DidYouKnowGaming ha realizzato un nuovo video dedicato a Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia , all'interno del quale ha svelato una vecchia intervista giapponese mai tradotta in inglese, pubblicata nel marzo 2004 sulla rivista giapponese Nintendo Dream.

In che modo Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati pensati per le ragazze e gli anziani

Secondo quanto riferito, pare che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia siano stati più facili degli originali con l'obiettivo di "essere più interessanti per le ragazze". Inoltre, anche il riassunto delle ultime cose fatte nel gioco, che appare ogni volta che si avvia Rosso Fuoco e Verde Foglia, è pensato per le ragazze, che secondo Game Freak fanno passare più giorni tra una sessione di gioco e la successiva. Persino il design del Pokédex è stato pensato con un pubblico femminile in mente.

DidYouKnowGaming svela anche che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia è stato realizzato con l'intento di creare "un gioco Pokémon che anche i sessantenni potessero giocare". In tal senso, visto che chi non sa giocare tende a premere prima i grilletti, un menù di aiuto era stato associato a questi pulsanti. Inoltre, il capo del team grafico Takao Unno ha dovuto lavorare sulle aree interne per assicurarsi che porte e scale fossero chiare, prima di lavorare sugli ambienti esterni.

Considerando che ora abbiamo la possibilità di affrontare questi due titoli tramite le console moderne di Nintendo, è interessante scoprire questi retroscena e piccoli dettagli di design.

Se state giocando alla versione Nintendo Switch di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: ecco come catturare tutti i Pokémon Leggendari.