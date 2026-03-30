Crimson Desert ha ottenuto un nuovo record di giocatori su Steam dopo il nuovo aggiornamento

Come vi abbiamo già segnalato, Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Crimson Desert, il suo gioco d'azione e avventura a mappa aperta. Tra le novità ci sono nuove cavalcature, nuovi sistemi di interazione, l'eliminazione di contenuti generati con l'IA e vari altri miglioramenti.

Tutto questo pare aver avuto un effetto più che positivo sui giocatori, che sono tornati in massa a giocare - sfruttando anche il fine settimana - e hanno quindi portato Crimson Desert a ottenere un nuovo record di utenti contemporanei su Steam.