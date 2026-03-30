Crimson Desert ha ottenuto un nuovo record di giocatori su Steam dopo il nuovo aggiornamento

Come vi abbiamo già segnalato, Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Crimson Desert, il suo gioco d'azione e avventura a mappa aperta. Tra le novità ci sono nuove cavalcature, nuovi sistemi di interazione, l'eliminazione di contenuti generati con l'IA e vari altri miglioramenti.
Tutto questo pare aver avuto un effetto più che positivo sui giocatori, che sono tornati in massa a giocare - sfruttando anche il fine settimana - e hanno quindi portato Crimson Desert a ottenere un nuovo record di utenti contemporanei su Steam.
Il nuovo record di giocatori di Crimson Desert
Domenica 29 marzo, alle 17:50 ora italiana, Crimson Desert ha ottenuto un record di 276.261 utenti contemporanei. Spesso i videogiochi ottengono il proprio record durante il primo weekend di attività e poi calano, ma è credibile che il nuovo aggiornamento abbia aiutato ad attirare gli utenti. Già il giorno precedente, sabato, Crimson Desert aveva ottenuto un nuovo record, tra l'altro, dimostrando il livello di interesse.
Questa cifra inoltre ha permesso a Crimson Desert di diventare il sesto gioco più giocato su Steam nelle ultime 24 ore rispetto al momento della scrittura, dietro unicamente a Counter-Strike 2, PUBG: Battleground, Dota 2, Slay the Spire 2 e Apex Legends.
Parlando della classifica storica, Crimson Desert è diventato il 53esimo gioco più giocato su Steam in termini di utenti contemporanei. Siamo ben lontani dalla cima, ma l'opera è riuscita a ottenere tante posizioni visto che al lancio era il 74esimo.
Ecco infine tutte le novità del grosso aggiornamento 1.01 di Crimson Desert.