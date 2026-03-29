Crimson Desert ottiene il grosso aggiornamento 1.01 che introduce molte novità interessanti

Pearl Abyss non si placa e continua ad aggiornare Crimson Desert su base praticamente quotidiana, e nelle ore scorse ha lanciato la patch 1.01 che introduce molte novità interessanti all'action RPG open world su PC e console.
Anche di domenica, Pearl Abyss prosegue il supporto tecnico post-lancio di Crimson Desert con una serie di aggiustamenti che vanno a migliorare l'esperienza di gioco, tra correzioni e nuovi contenuti aggiunti con questa grossa patch disponibile in queste ore su PC e console.
Si tratta ancora una volta di un misto tra aggiustamenti di problemi e aggiunte, oltre a una serie di accorgimenti sul fronte del bilanciamento che dimostrano come il gioco sia ancora alquanto un cantiere aperto sotto alcuni aspetti.
Nuovi contenuti e aggiustamenti ulteriori
Per quanto riguarda i nuovi contenuti, tra le aggiunte principali si segnala l'introduzione di cinque nuove cavalcature leggendarie che sono state aggiunte in maniera permanente alla lista di possibilità su questo fronte.
Altre novità riguardano l'aggiunta di varie casse contenenti materiali di diverso tipo sparse per Pywel, oltre a negozianti in giro per le fattorie del mondo di gioco che consentono di acquistare vari oggetti.
Sono stati aggiunti i "Refinment Token", conquistabili completando varie quest principali o di fazione, che consente di temprare l'equipaggiamento fino al livello 4 senza consumare materiali aggiuntivi.
La funzione "crea ora" consente inoltre di cucinare cibo o craftare oggetti immediatamente all'interno del menù una volta che si seleziona una ricetta o un progetto, senza dover selezionare separatamente ingredienti e componenti.
Tra le altre funzionalità migliorate c'è la possibilità di immagazzinare immediatamente una serie di oggetti selezionati e quella di interagire con le porte chiuse, consentendo dunque di poter utilizzare chiavi e simili in maniera più immediata.
Miglioramenti applicati anche ai pet, che ora non si allontanano eccessivamente durante i combattimenti, inoltre i pozzi ora consentono di ottenere 5 unità di acqua a ogni interazione. È possibile ora ottenere espansioni per l'inventario ulteriori, anche una volta raggiunto il limite con le espansioni precedenti, attraverso scatole che possono contenere materiali per costruzione e altri elementi.
Aggiustamenti sono stati applicati anche al sistema di controllo per quanto riguarda sia il personaggio che il cavallo, oltre ad alcuni elementi del volo e al raggio di interazione con gli NPC, sempre nell'ottica di una maggiore comodità a fluidità dell'azione.
Oltre alla correzione di vari bug, gli sviluppatori hanno anche sostituito e modificato alcuni elementi grafici per "allinearli meglio alla direzione artistica del gioco". Crimson Desert ha venduto quasi cinque milioni di copie in pochi giorni, e, dopo aver superato le difficoltà iniziali, fa volare le azioni di Pearl Abyss in borsa.