Crimson Desert ottiene il grosso aggiornamento 1.01 che introduce molte novità interessanti

Pearl Abyss non si placa e continua ad aggiornare Crimson Desert su base praticamente quotidiana, e nelle ore scorse ha lanciato la patch 1.01 che introduce molte novità interessanti all'action RPG open world su PC e console.

Anche di domenica, Pearl Abyss prosegue il supporto tecnico post-lancio di Crimson Desert con una serie di aggiustamenti che vanno a migliorare l'esperienza di gioco, tra correzioni e nuovi contenuti aggiunti con questa grossa patch disponibile in queste ore su PC e console.

Si tratta ancora una volta di un misto tra aggiustamenti di problemi e aggiunte, oltre a una serie di accorgimenti sul fronte del bilanciamento che dimostrano come il gioco sia ancora alquanto un cantiere aperto sotto alcuni aspetti.