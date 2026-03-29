Death Stranding 2: l'analisi tecnica della versione PC, tra ray tracing e PICO

Dal punto di vista tecnico Death Stranding 2 non ha bisogno di presentazioni. Il kolossal sci-fi di Kojima Productions, come sottolineiamo nella recensione di Death Stranding 2 , è già spettacolare nella sua versione "originale", spremendo le capacità di PS5 e mantenendo un ottimo equilibrio tra prestazioni, qualità grafica e risoluzione. L'iterazione PC porta all'estremo questo concetto, dando vita alle distese di Messico e Australia con molti meno compromessi .

A meno di un anno dal lancio su PlayStation 5, Death Stranding 2: On The Beach arriva finalmente su PC grazie all'ormai consueto lavoro di Nixxes, team esperto nella conversione dei titoli targati Sony e che ha più volte maneggiato l'engine Decima. In questa occasione, però, il motore sviluppato da Guerrilla Games e prestato alla visione creativa di Hideo Kojima, si presenta sulle macchine desktop con due importanti novità che coinvolgono le tecnologie grafiche , la prima dedicata alle prestazioni e la seconda alla qualità grafica.

Un Decima Engine “inedito”

Death Stranding 2 per PC offre un ottimo grado di personalizzazione grazie a un menù grafico articolato, chiaro e soprattutto raggiungibile dal launcher, una soluzione piuttosto comoda per i giocatori che vogliono provare diversi tipi di configurazione senza passare dall'interfaccia.

Death Stranding 2 arriva su PC con due grandi novità per il Decima, il ray tracing e PICO

La versione desktop permette di intervenire su tutti i parametri principali, a partire dalla qualità delle texture, ombre, illuminazione e distanza visiva, fino ad arrivare a impostazioni più avanzate come densità della vegetazione, qualità volumetrica e riflessi. È presente anche una regolazione granulare per l'occlusione ambientale, che in questa versione assume un ruolo centrale.

La prima grande novità, infatti, è rappresentata dall'introduzione del ray tracing, un debutto assoluto per il motore sviluppato da Guerrilla Games. In particolare, il ray tracing viene utilizzato per gestire una forma avanzata di occlusione ambientale, che sostituisce le tecniche screen space tradizionali con una soluzione più precisa e coerente con la geometria reale della scena.

Il risultato è un deciso miglioramento nella percezione della profondità e nel contatto tra gli oggetti, soprattutto in ambienti complessi o ricchi di dettagli. Le ombre indirette risultano più naturali e meno soggette ad artefatti, contribuendo a una resa complessiva più credibile. Le superfici assumono un aspetto più realistico, i raggi solari vengono spezzati dai picchi montuosi e la luce si diffonde tra gli alberi in maniera coerente.

Il ray tracing dona un aspetto più naturale alla luce

Anche gli ambienti interni traggono vantaggio da questa tecnologia e offrono ombre più morbide. Va sottolineato che l'applicazione di questa tecnologia non è trasformativa come in altri casi, ma eleva di un ulteriore gradino la qualità grafica di un titolo che risulta già splendido nella versione PS5.

Accanto al ray tracing, troviamo il supporto completo delle principali tecnologie di upscaling. Sono presenti DLSS 4 con Frame Generation, FSR 4 e XeSS 2, a cui si affianca per la prima volta su PC il sistema proprietario di Guerrilla Games che prende il nome di PICO, la seconda novità che abbiamo anticipato in apertura.

Le ombre degli ambienti interni risultano più morbide e realistiche rispetto alla versione PS5

PICO rappresenta una soluzione interna di ricostruzione dell'immagine che punta a offrire un'alternativa integrata alle tecnologie dei vari produttori hardware. La tecnologia del team PlayStation si comporta sorprendentemente bene su PC, sia in termini di prestazioni che di qualità, superando in alcune circostanze anche i più quotati DLSS e FSR. Completa il quadro il supporto a monitor ultrawide da 21:9 e 32:9.