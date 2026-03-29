Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 su PlayStation Plus e Game Pass spingono i profitti di CD Projekt RED

La questione dipende probabilmente dai termini dei singoli accordi presi tra editore e produttore responsabile dell'abbonamento, ovvero in questo caso tra CD Projekt RED e Microsoft e Sony , ma in questo caso sembra che l'accordo sia decisamente vantaggioso.

Il dibattito sul possibile danno alle vendite standard inferto dai servizi in abbonamento è sempre aperto, ma i recenti dati finanziari sui profitti di CD Projekt RED dimostrano come le royalties legate ai giochi inseriti in catalogo portino comunque a risultati positivi , come dimostrano Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 su PlayStation Plus e Game Pass .

Gli abbonamenti portano comunque grandi profitti

In particolare, Cyberpunk 2077 è presente, al momento, sia su PlayStation Plus che su Xbox Game Pass, con quest'ultimo che contemporaneamente ospita anche The Witcher 3 nei suoi tier Ultimate e Premium, cosa che comunque garantisce a CD Projekt RED un notevole flusso di ricavi attraverso le royalties.

I profitti di CD Projekt RED

Questo dimostra come l'introduzione di giochi all'interno dei servizi in abbonamento possa risultare estremamente remunerativa, specialmente per quei giochi che magari hanno già avuto una grande esplosione sul mercato e, a fronte di un ciclo vitale ormai in stato avanzato, possono trovare ulteriori profitti attraverso gli abbonamenti.

I risultati di CD Projekt RED dimostrano come l'introduzione dei giochi su Game Pass e PlayStation Plus possa portare a buoni margini ed essere dunque profittevole, almeno in base alle condizioni decise dalle compagnie nei casi di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, due giochi che ovviamente hanno raggiunto grandi risultati anche sul fronte del mercato standard, vedendo quanto hanno venduto complessivamente le serie.