Scopriamo come sono distribuiti gli sviluppatori di CD Projekt Red: la maggior parte è su The Witcher 4

L'editore CD Projekt ha pubblicato un documento per illustrare le sue attività nell'ultimo anno, da cui abbiamo appreso le vendite delle sue serie maggiori e la distribuzione della sua forza lavoro all'interno dei vari progetti in produzione nello studio. Nemmeno a dirlo, il gioco che attualmente assorbe più personale è The Witcher 4, su cui è impegnata più della metà degli sviluppatori.