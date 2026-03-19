Scopriamo come sono distribuiti gli sviluppatori di CD Projekt Red: la maggior parte è su The Witcher 4

L'editore CD Projekt ha pubblicato un documento per illustrare le sue attività nell'ultimo anno, da cui abbiamo appreso le vendite delle sue serie maggiori e la distribuzione della sua forza lavoro all'interno dei vari progetti in produzione nello studio. Nemmeno a dirlo, il gioco che attualmente assorbe più personale è The Witcher 4, su cui è impegnata più della metà degli sviluppatori.
Investimenti in crescita
Stando a quanto svelato, CD Projekt impiega attualmente 933 sviluppatori, contro gli 851 del 31 ottobre dell'ottobre 2025, 499 dei quali assegnati a The Witcher 4 (a ottobre 2025 erano 447). Da notare la crescita netta del personale degli ultimi 365 giorni, considerando i dati dello scorso febbraio: da 707 a 933 sviluppatori, segno di forti investimenti.
Per quanto riguarda la distrubuzione sui giochi, a The Witcher 4 segue Cyberpunk 2 con 149 sviluppatori e Sirius con 71 (si tratta di un progetto legato alla serie The Witcher).
Hadar, la nuova proprietà intellettuale di CD Projekt, impiega soltanto 26 sviluppatori, in diminuzione rispetto ai 29 dello scorso anno. Infine ci sono i servizi condivisi tra tutti gli studi, che contano 169 sviluppatori, in crescita rispetto ai 162 dello scorso anno. Per servizi condivisi si fa riferimento a localizzazione, controllo qualità, motion capture e altri ancora.
Se notate, alla fine c'è anche una voce other, che conta 19 persone e che potrebbe riferirsi a figure specifiche di supporto.