Ecco quanto hanno venduto complessivamente le serie Cyberpunk e The Witcher

L'editore CD Projekt ha pubblicato un resoconto grafico delle sue attività dell'ultimo anno, in cui vengono cristallizzate le ingenti vendite fatte dai titoli della serie The Witcher e quelli della serie Cyberpunk . La prima è composta da tre giochi principali (i vari spin-off non sembrano essere stati conteggiati), mentre la seconda da un solo gioco base, Cyberpunk 2077, più una grossa espansione, Phantom Liberty.

I dati

In realtà i dati erano già stati svelati negli scorsi mesi, ma ora sono stati ufficializzati in un documento.

Le vendite dei The Witcher

Quindi abbiamo la serie The Witcher a quota 85 milioni di copie vendute, di cui 60 milioni fatte soltanto da The Witcher 3: Wild Hunt, l'ultimo capitolo. Da dichiarazioni passate sappiamo che The Witcher ha venduto 10 milioni di copie, mentre The Witcher 2: Assassins of Kings ne ha vendute 15.

Considerate che il dato è aggiornato al 28 maggio 2025, quindi le vendite saranno anche aumentate, nel frattempo.

Per quanto Cyberpunk 2077 si parla di 35 milioni di copie per il gioco base e di 10 milioni di copie per l'espansione. In questo caso il dato è più aggiornato, al 26 novembre 2025 per la precisione.

Per quanto riguarda la distribuzione delle vendite, entrambi i giochi hanno fatto i risultati migliori su PC, con PlayStation a seguire. Nel 2025, Cyberpunk ha venduto il 51% delle copie su PC, il 29% su PlayStation e il 10% su Nintendo Switch 2. Il restante 9% è stato fatto su Xbox.

La distribuzione delle vendite di Cyberpunk 2077

Parlando di The Witcher 3, nel 2025 il 55% delle copie è stato venduto su PC, il 25% su PlayStation, mentre Xbox e Nintendo Switch hanno fatto il 10% ciascuno.

La distribuzione delle vendite di The Witcher 3: Wild Hunt

Interessante, nel caso di The Witcher 3, notare come l'andamento delle vendite mostra in maniera plastica il rafforzamento del mercato PC avvenuto nel corso degli ultimi anni: al lancio, nel 2015, il gioco vendette più su PlayStation 4 che su PC, ma anno dopo anno i rapporti di forza sono cambiati.