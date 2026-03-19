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Ecco quanto hanno venduto complessivamente le serie Cyberpunk e The Witcher

L'editore polacco CD Projekt ha pubblicato un resoconto delle sue attività, cristallizzando le vendite delle sue serie principali, quella Cyberpunk e quella The Witcher.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/03/2026
Ciri e Geralt Insieme in The Witcher 3
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
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L'editore CD Projekt ha pubblicato un resoconto grafico delle sue attività dell'ultimo anno, in cui vengono cristallizzate le ingenti vendite fatte dai titoli della serie The Witcher e quelli della serie Cyberpunk. La prima è composta da tre giochi principali (i vari spin-off non sembrano essere stati conteggiati), mentre la seconda da un solo gioco base, Cyberpunk 2077, più una grossa espansione, Phantom Liberty.

I dati

In realtà i dati erano già stati svelati negli scorsi mesi, ma ora sono stati ufficializzati in un documento.

Le vendite dei The Witcher
Le vendite dei The Witcher

Quindi abbiamo la serie The Witcher a quota 85 milioni di copie vendute, di cui 60 milioni fatte soltanto da The Witcher 3: Wild Hunt, l'ultimo capitolo. Da dichiarazioni passate sappiamo che The Witcher ha venduto 10 milioni di copie, mentre The Witcher 2: Assassins of Kings ne ha vendute 15.

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Considerate che il dato è aggiornato al 28 maggio 2025, quindi le vendite saranno anche aumentate, nel frattempo.

Per quanto Cyberpunk 2077 si parla di 35 milioni di copie per il gioco base e di 10 milioni di copie per l'espansione. In questo caso il dato è più aggiornato, al 26 novembre 2025 per la precisione.

Per quanto riguarda la distribuzione delle vendite, entrambi i giochi hanno fatto i risultati migliori su PC, con PlayStation a seguire. Nel 2025, Cyberpunk ha venduto il 51% delle copie su PC, il 29% su PlayStation e il 10% su Nintendo Switch 2. Il restante 9% è stato fatto su Xbox.

La distribuzione delle vendite di Cyberpunk 2077
La distribuzione delle vendite di Cyberpunk 2077

Parlando di The Witcher 3, nel 2025 il 55% delle copie è stato venduto su PC, il 25% su PlayStation, mentre Xbox e Nintendo Switch hanno fatto il 10% ciascuno.

La distribuzione delle vendite di The Witcher 3: Wild Hunt
La distribuzione delle vendite di The Witcher 3: Wild Hunt

Interessante, nel caso di The Witcher 3, notare come l'andamento delle vendite mostra in maniera plastica il rafforzamento del mercato PC avvenuto nel corso degli ultimi anni: al lancio, nel 2015, il gioco vendette più su PlayStation 4 che su PC, ma anno dopo anno i rapporti di forza sono cambiati.

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