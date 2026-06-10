Sul PlayStation Store sono iniziate le Offerte di Metà Anno, con migliaia di sconti su giochi PS4 e PS5

Il PlayStation Store di Sony ha dato il via alla nuova ondata di promozioni "Offerte di Metà Anno", che come da tradizione porta con sé migliaia di sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5.
Tra i saldi più interessanti troviamo ARC Raiders, proposto a 29,99 euro con uno sconto del 25% (stessa percentuale per la Deluxe Edition, ora a 44,99 euro). Ottima occasione anche per la maxi‑raccolta Tomb Raider 1-6 Remastered, disponibile a 16,49 euro con il 70% di sconto, che scende ulteriormente a 13,74 euro per gli abbonati PlayStation Plus. Tekken 8 - Advanced Edition cala invece a 24,99 euro, con un taglio del 50%.
Altre promozioni in evidenza
Cambio di genere e spazio ai survival horror: Resident Evil 4 Gold Edition (che include l'espansione Strade Diverse con Ada Wong) è acquistabile a 14,99 euro, il prezzo più basso mai registrato sul PlayStation Store. Minimo storico anche per la Raccoon City Edition, la raccolta con i remake di Resident Evil 2 e 3, ora a 11,99 euro con l'80% di sconto.
Tra le altre offerte segnaliamo ARK: Survival Ascended a 11,24 euro (-75%), Football Manager 26 Console a 29,99 euro (-50%), The Division 2 a 8,99 euro (-70%) e Dave the Diver a 10,99 euro (-45%). Le Offerte di Metà Anno resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 2 luglio. Quella riportata è solo una selezione: il catalogo completo è consultabile sul PlayStation Store, a questo indirizzo.
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