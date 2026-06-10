Sul PlayStation Store sono iniziate le Offerte di Metà Anno, con migliaia di sconti su giochi PS4 e PS5

Il PlayStation Store di Sony ha dato il via alla nuova ondata di promozioni "Offerte di Metà Anno" , che come da tradizione porta con sé migliaia di sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5.

Altre promozioni in evidenza

Cambio di genere e spazio ai survival horror: Resident Evil 4 Gold Edition (che include l'espansione Strade Diverse con Ada Wong) è acquistabile a 14,99 euro, il prezzo più basso mai registrato sul PlayStation Store. Minimo storico anche per la Raccoon City Edition, la raccolta con i remake di Resident Evil 2 e 3, ora a 11,99 euro con l'80% di sconto.

Tra le altre offerte segnaliamo ARK: Survival Ascended a 11,24 euro (-75%), Football Manager 26 Console a 29,99 euro (-50%), The Division 2 a 8,99 euro (-70%) e Dave the Diver a 10,99 euro (-45%). Le Offerte di Metà Anno resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 2 luglio. Quella riportata è solo una selezione: il catalogo completo è consultabile sul PlayStation Store, a questo indirizzo.