Su PlayStation Store partono gli Sconti Estivi per tutti: migliaia di giochi PS4 e PS5 in offerta

Dopo il periodo di accesso anticipato riservato agli abbonati a PlayStation Plus, gli Sconti Estivi di PlayStation Store si estendono da oggi a tutti gli utenti, offrendo migliaia di giochi PS4 e PS5 in promozione speciale con prezzi ribassati.
Si tratta di un'ampia mandata di saldi che parte oggi, 15 luglio e arriva fino al 12 agosto, consentendo dunque una notevole quantità di giorni per dare un'occhiata al catalogo e scegliere eventualmente gli acquisti da fare, considerando che la lista dei titoli a sconto è veramente molto lunga.
Per avere una visione completa dell'offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata agli Sconti Estivi su PlayStation Store, che presenta diverse pagine di giochi per PS4 e PS5, alcuni dei quali particolarmente recenti e interessanti.
Una selezione di sconti
Riportare la lista completa risulterebbe quantomeno complicato in questa sede, dunque ci limitiamo ad effettuare una selezione dei giochi maggiormente in vista tra quelli presenti negli Sconti Estivi, che comprendono edizioni speciali e standard di numerosi titoli.
Alcuni di questi erano già presenti nell'anteprima degli Sconti Estivi dedicata agli abbonati a PlayStation Plus vista la settimana scorsa, ma l'elenco completo ora è molto più vasto, e soprattutto aperto a tutti gli utenti.
Vediamo dunque qualche esempio tra le promozioni in corso:
- Resident Evil Requiem - 55,99€
- Invincible VS - 39,99€
- Saros: Digital Deluxe Edition - 69,29€
- Split Fiction - 32,49€
- Astro Bot - 49,69€
- NBA 2K26 - 7,99€
- It Take Two - 11,99€
- Cyberpunk 2077 - 19,99€
- Red Dead Redemption 2 - 14,99€
- Gran Turismo 7 - 39,99€
- Ghost of Yotei: Edizione Digitale Deluxe - 69,29€
- Palworld - 20,29€
- Battlefield 6 - 39,99€
- Assassin's Creed Shadows - 35,99€
- Mafia: Terra Madre - 34,99€
- Kingdom Come: Deliverance 2 - 27,99€
- Borderlands 4 - 31,99€
- Dragon Ball: Sparking! Zero - 39,99€
- No Man's Sky - 19,99€
- Clair Obscur: Expedition 33 - 39,99€
- Elden Ring Nightreign - 29,99€
- Resident Evil 4 - 9,99
- Resident Evil Remake Trilogy - 29,69€
- Destiny 2: La Collezione - 24,49€
- Mortal Kombat 1 - 9,99€
- Dispatch - 27,99€
- Monster Hunter Wilds - 29,59€
- Warhammer 40.000 Space Marine 2 - 20,99€
- The Witcher 3: Wild Hunt - 5,99€
Questi sono solo alcuni esempi dei tanti sconti attualmente disponibili per tutti su PlayStation Store e validi fino al 12 agosto, dunque raccomandiamo di andare a dare un'occhiata su questa pagina o presso i consueti siti di tracking sui prezzi per farvi un'idea più precisa della promozione in corso.