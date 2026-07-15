Su PlayStation Store partono gli Sconti Estivi per tutti: migliaia di giochi PS4 e PS5 in offerta

Dopo il periodo di accesso anticipato riservato agli abbonati a PlayStation Plus, gli Sconti Estivi di PlayStation Store si estendono da oggi a tutti gli utenti, offrendo migliaia di giochi PS4 e PS5 in promozione speciale con prezzi ribassati.

Si tratta di un'ampia mandata di saldi che parte oggi, 15 luglio e arriva fino al 12 agosto, consentendo dunque una notevole quantità di giorni per dare un'occhiata al catalogo e scegliere eventualmente gli acquisti da fare, considerando che la lista dei titoli a sconto è veramente molto lunga.

Per avere una visione completa dell'offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata agli Sconti Estivi su PlayStation Store, che presenta diverse pagine di giochi per PS4 e PS5, alcuni dei quali particolarmente recenti e interessanti.