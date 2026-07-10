0

Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono disponibili in accesso anticipato per gli abbonati a PS Plus

Gli abbonati a PlayStation Plus da oggi possono accedere in anticipo a una selezione degli sconti estivi del PlayStation Store.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/07/2026
Logo del PlayStation 3

La prossima settimana prenderanno il via sul PlayStation Store gli Sconti Estivi, con una nuova ondata di offerte dedicate ai giochi PS4 e PS5. Nel frattempo, gli abbonati a PlayStation Plus di qualsiasi livello possono già accedere da oggi a una selezione delle promozioni in anticipo.

Tra le offerte spicca Battlefield 6, ora disponibile a metà prezzo a 39,99 euro. In sconto anche Palworld a 20,29 euro (-30%), giusto in tempo per il debutto della versione 1.0.

Altre promozioni in evidenza

Proseguiamo con gli sconti con Assassin's Creed Shadows. L'ultimo capitolo della serie è sceso a 35,99 euro, con un invitante sconto del 55%. Nioh 3 invece cala a 51,19 euro, con un risparmio del 36% che porta il prezzo al minimo storico dal lancio.

Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 arrivano su PS4 e PS5, sconto del 50% con PlayStation Plus Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 arrivano su PS4 e PS5, sconto del 50% con PlayStation Plus

Segnaliamo anche Split Fiction a 32,49 euro (-35%), Star Wars Jedi: Survivor a 11,99 euro (-85%), Persona 3 Reload a 20,99 euro (-65%) e Lies of P a 29,99 euro (-50%). Tutte le offerte sono disponibili a questo indirizzo in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus fino al 14 luglio, giorno in cui gli Sconti Estivi verranno lanciati al gran completo e per tutti gli utenti, anche i non abbonati al Plus.

#PlayStation Store #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono disponibili in accesso anticipato per gli abbonati a PS Plus