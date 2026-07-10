Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono disponibili in accesso anticipato per gli abbonati a PS Plus

La prossima settimana prenderanno il via sul PlayStation Store gli Sconti Estivi , con una nuova ondata di offerte dedicate ai giochi PS4 e PS5. Nel frattempo, gli abbonati a PlayStation Plus di qualsiasi livello possono già accedere da oggi a una selezione delle promozioni in anticipo.

Altre promozioni in evidenza

Proseguiamo con gli sconti con Assassin's Creed Shadows. L'ultimo capitolo della serie è sceso a 35,99 euro, con un invitante sconto del 55%. Nioh 3 invece cala a 51,19 euro, con un risparmio del 36% che porta il prezzo al minimo storico dal lancio.

Segnaliamo anche Split Fiction a 32,49 euro (-35%), Star Wars Jedi: Survivor a 11,99 euro (-85%), Persona 3 Reload a 20,99 euro (-65%) e Lies of P a 29,99 euro (-50%). Tutte le offerte sono disponibili a questo indirizzo in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus fino al 14 luglio, giorno in cui gli Sconti Estivi verranno lanciati al gran completo e per tutti gli utenti, anche i non abbonati al Plus.