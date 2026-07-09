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Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 arrivano su PS4 e PS5, sconto del 50% con PlayStation Plus

Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 arrivano su PS4 e PS5 con nuove conversioni curate da Iron Galaxy. Entrambi i capitoli sono disponibili sul PlayStation Store e offrono uno sconto del 50% agli abbonati PS Plus fino al 6 agosto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/07/2026
Copertina di Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Black Ops 2 sono ora disponibili in versione PS4 e PS5, permettendo ai giocatori di rivivere o scoprire per la prima volta i capitoli che hanno dato origine alla sotto-serie Black Ops di Treyarch.

Entrambi i titoli possono essere acquistati tramite il PlayStation Store e, fino al 6 agosto, gli abbonati PlayStation Plus possono usufruire di un prezzo promozionale: 19,99 euro ciascuno, contro i 39,99 euro del prezzo standard.

I contenuti originali e DLC da acquistare a parte

Le versioni originali dei due giochi, pubblicate rispettivamente nel 2010 e nel 2012 su PS3, Xbox 360, Wii/Wii U, Nintendo DS e PC, risultano ancora fruibili su hardware moderni tramite retrocompatibilità su Xbox e PC. Su console PlayStation, invece, l'assenza di retrocompatibilità con PS4 e PS5 rende necessaria questa nuova pubblicazione, curata da Iron Galaxy.

Le edizioni PS4 e PS5 includono le modalità Campagna, Multiplayer e Zombie, e secondo la descrizione ufficiale consentono di "rivivere l'esperienza originale": un'indicazione che lascia intendere conversioni fedeli agli originali, senza miglioramenti grafici o modifiche al gameplay degne di nota.

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Da segnalare che i DLC non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente. I Season Pass di Black Ops e Black Ops 2 sono disponibili a 29,99 euro ciascuno, con un prezzo ridotto per gli abbonati PS Plus: 9,89 euro l'uno, sempre fino al 6 agosto.

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