Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 arrivano su PS4 e PS5, sconto del 50% con PlayStation Plus

Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Black Ops 2 sono ora disponibili in versione PS4 e PS5 , permettendo ai giocatori di rivivere o scoprire per la prima volta i capitoli che hanno dato origine alla sotto-serie Black Ops di Treyarch.

I contenuti originali e DLC da acquistare a parte

Le versioni originali dei due giochi, pubblicate rispettivamente nel 2010 e nel 2012 su PS3, Xbox 360, Wii/Wii U, Nintendo DS e PC, risultano ancora fruibili su hardware moderni tramite retrocompatibilità su Xbox e PC. Su console PlayStation, invece, l'assenza di retrocompatibilità con PS4 e PS5 rende necessaria questa nuova pubblicazione, curata da Iron Galaxy.

Le edizioni PS4 e PS5 includono le modalità Campagna, Multiplayer e Zombie, e secondo la descrizione ufficiale consentono di "rivivere l'esperienza originale": un'indicazione che lascia intendere conversioni fedeli agli originali, senza miglioramenti grafici o modifiche al gameplay degne di nota.

Da segnalare che i DLC non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente. I Season Pass di Black Ops e Black Ops 2 sono disponibili a 29,99 euro ciascuno, con un prezzo ridotto per gli abbonati PS Plus: 9,89 euro l'uno, sempre fino al 6 agosto.