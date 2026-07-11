Call of Duty: Black Ops 1 e 2 per PS4 e PS5 bocciati da Digital Foundry: prezzo troppo alto e poche novità

Digital Foundry ha analizzato le nuove versioni PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Black Ops 2, pubblicate questa settimana sul PlayStation Store. Il verdetto è tutt'altro che positivo: le novità introdotte sono minime e non giustificano il prezzo elevato, soprattutto su PS5.

L'unico vero intervento riguarda la risoluzione, che passa dai 720p delle edizioni PS3 del 2010-2012 ai 1080p. Un upgrade modesto, privo di anti‑aliasing e limitato ai 60fps, ben al di sotto delle aspettative su hardware moderno. Considerando la natura datata dei due titoli e l'assenza di qualsiasi miglioramento grafico, era lecito attendersi almeno una modalità a 120Hz su PS5.