Stupid Never Dies ha una data di uscita su PS5 e Steam, sarà pubblicato da Sega

Per accompagnare l'annuncio, GPTRACK50 ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Phoenix Zaza Hotfeathers , uno dei personaggi più enigmatici e appariscenti dell'avventura, incontrato dal protagonista Davy durante la sua discesa nel mondo post‑apocalittico del gioco. Lo trovate qui sotto. Il team lo descrive come una figura ambigua, sospesa tra alleato e minaccia, lasciando ai giocatori il compito di interpretarne le intenzioni.

GPTRACK50 ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Stupid Never Dies . L'action GDR a base di zombie e creature infermali debutterà il 21 ottobre 2026 su PS5 e PC via Steam . Contestualmente, lo studio ha confermato un accordo di co‑pubblicazione con SEGA, che si occuperà della distribuzione mondiale del titolo.

Due edizioni disponibili al lancio

Il gioco sarà disponibile in due edizioni: la Standard Edition a 49,99 dollari e la Glorious Idiot Edition a 59,99 dollari, che includerà anche il primo DLC, TickTock Teddies: Nonsense Overload Pack. Il pacchetto aggiunge cinque TickTock Teddies originali, ciascuno dotato di effetti visivi unici e remix musicali pensati per rendere più vari e imprevedibili i dungeon pieni di mostri del gioco.

Stupid Never Dies ci mette nei panni di Davy, considerato non solo il più debole tra gli zombie, già la categoria più bassa nel mondo dei mostri, ma anche un codardo senza speranza. La sua missione, però, è sorprendentemente romantica: riportare in vita Julia, una ragazza umana congelata di cui si è innamorato a prima vista, e riuscire finalmente a portarla a un appuntamento.

Il cuore del gameplay è il sistema Style Eat, una meccanica che permette a Davy di divorare i mostri sconfitti e rubarne le abilità, sbloccando fino a 11 Stili diversi, tra cui licantropo, vampiro, demone e ciclope.