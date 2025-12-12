0

Stupid Never Dies è un action GDR per PS5 e PC dove siamo uno zombie che combatte lupi mannari e uomini-lucertola

Stupid Never Dies è un action GDR e il primo progetto di GPTRACK50, lo studio giapponese fondato nel 2022 da Hiroyuki Kobayashi. Vediamo il primo trailer ufficiale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/12/2025
Davy, il protagonista di Stupid Never Dies

I The Game Awards si confermano una vetrina ideale per nuovi annunci, e tra le sorprese di quest'edizione c'è Stupid Never Dies, action GDR dallo stile cartoonesco sviluppato da GPTRACK50, lo studio giapponese fondato nel 2022 da Hiroyuki Kobayashi, storico producer Capcom (Resident Evil, Devil May Cry, Dragon's Dogma).

Il titolo è attualmente in sviluppo per PS5 e PC, con uscita prevista nel corso del prossimo anno. Il primo trailer ufficiale è già disponibile e offre un assaggio dell'atmosfera unica del gioco.

Uno zombie innamorato vs mostri

In Stupid Never Dies vestiamo i panni di Davy, uno zombie emarginato che affronta un dungeon popolato da lupi mannari, uomini-lucertola e altre creature per riportare in vita Julia, un'umana rimasta congelata. L'avventura si distingue per il ritmo frenetico e la crescita rapida dei poteri del protagonista: ogni combattimento permette di rubare abilità ai nemici, come la trasformazione in lupo mannaro, e di sperimentare nuove strategie.

Il corpo del non-morto potrà essere personalizzato con potenziamenti unici, dando vita a combinazioni sempre diverse di abilità. Il tutto si svolge in ambientazioni oscure e brulicanti di nemici, dove l'azione e la creatività del giocatore diventano la chiave per sopravvivere.

