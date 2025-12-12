Stupid Never Dies è un action GDR per PS5 e PC dove siamo uno zombie che combatte lupi mannari e uomini-lucertola

I The Game Awards si confermano una vetrina ideale per nuovi annunci, e tra le sorprese di quest'edizione c'è Stupid Never Dies, action GDR dallo stile cartoonesco sviluppato da GPTRACK50, lo studio giapponese fondato nel 2022 da Hiroyuki Kobayashi, storico producer Capcom (Resident Evil, Devil May Cry, Dragon's Dogma).

Il titolo è attualmente in sviluppo per PS5 e PC, con uscita prevista nel corso del prossimo anno. Il primo trailer ufficiale è già disponibile e offre un assaggio dell'atmosfera unica del gioco.