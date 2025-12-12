Bradley the Badger è un platform pieno di trasformazioni, dagli ex sviluppatori di Mario + Rabbids

Il video inizia con il protagonista che, uscito di casa, si trova a vivere un incubo dark, con il suo mondo che appare completamente trasfigurato. Quindi parte il gameplay , che pare essere abbastanza tradizionale, se non fosse per la possibilità del protagonista di trasformarsi, pare a seconda del posto in cui si trova. A un certo punto del trailer c'è un momento dal vivo, con attori in carne e ossa. Chissa cosa significherà in termini di gameplay o se è soltanto una trovata pubblicitaria.

In occasione dei The Game Awards 2025 è stato presentato Bradley the Badger di Day 4 Night, un action platform 3D che sembra offire degli spunti abbastanza originali. Chiaramente è stato mostrato un trailer , in cui era visibile anche del gameplay.

Lettera d'amore

"Bradley the Badger è una lettera d'amore ai videogiochi." Afferma la descrizione ufficiale, che poi parla di livelli ispirati ai videogiochi che hanno passato il cosiddetto development hell. Nel trailer è ben visibile uno ispirato a Cyberpunk 2077.

La storia racconta di una celebre icona dei platform che si risveglia in un mondo che non ha più senso. Desideroso di tornare a casa, Bradley intraprende un viaggio per salvare il suo mondo e i suoi amici a ogni costo, anche se ciò significa trovarsi faccia a faccia con una rivelazione più grande di quanto abbia mai potuto immaginare.