Bradley the Badger è un platform pieno di trasformazioni, dagli ex sviluppatori di Mario + Rabbids

In occasione dei The Game Awards 2025 è stato presentato Bradley the Badger di Day 4 Night, un action platform 3D che sembra offire degli spunti abbastanza originali. Chiaramente è stato mostrato un trailer, in cui era visibile anche del gameplay.
Da notare che Day 4 Night è il nuovo team degli ex sviluppatori di Ubisoft Milan, guidati da Davide Soliani, che svilupparono la serie Mario + Rabbids.
Il video inizia con il protagonista che, uscito di casa, si trova a vivere un incubo dark, con il suo mondo che appare completamente trasfigurato. Quindi parte il gameplay, che pare essere abbastanza tradizionale, se non fosse per la possibilità del protagonista di trasformarsi, pare a seconda del posto in cui si trova. A un certo punto del trailer c'è un momento dal vivo, con attori in carne e ossa. Chissa cosa significherà in termini di gameplay o se è soltanto una trovata pubblicitaria.
Lettera d'amore
"Bradley the Badger è una lettera d'amore ai videogiochi." Afferma la descrizione ufficiale, che poi parla di livelli ispirati ai videogiochi che hanno passato il cosiddetto development hell. Nel trailer è ben visibile uno ispirato a Cyberpunk 2077.
La storia racconta di una celebre icona dei platform che si risveglia in un mondo che non ha più senso. Desideroso di tornare a casa, Bradley intraprende un viaggio per salvare il suo mondo e i suoi amici a ogni costo, anche se ciò significa trovarsi faccia a faccia con una rivelazione più grande di quanto abbia mai potuto immaginare.