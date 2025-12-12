Star Wars Fate of the Old Republic è un GDR single player dal creatore di KOTOR e Mass Effect

Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere Star Wars Fate of the Old Republic , sviluppato da un team guidato da Casey Hudson, Game director dell'originale Star Wars: Knight of the Old Republic.

Il trailer di Star Wars Fate of the Old Republic

Il video si apre con una nave spaziale che viaggia verso un pianeta, fino ad atterrare in un luogo piovoso e roccioso, con una enorme astronave sullo sfondo. All'ultimo secondo la protagonista attiva la propria spada laser e conferma che siamo nell'universo di Star Wars.

Non abbiamo alcuna informazione riguardo il periodo di uscita o dettagli sul gameplay, ma probabilmente avremo modo di sapere di più nei prossimi anni.

La descrizione del trailer recita: "Sviluppato da Arcanaut Studios in collaborazione con Lucasfilm Games, Star Wars: Fate of the Old Republic è un nuovo gioco di ruolo d'azione narrativo per giocatore singolo e successore spirituale di Star Wars: Knights of the Old Republic."

"Guidato da Casey Hudson, direttore di gioco dell'originale Star Wars: Knight of the Old Republic e della trilogia Mass Effect, il team di sviluppatori di giochi e narratori veterani di Arcanaut Studios sta creando un'epica avventura interattiva in una galassia sull'orlo della rinascita, dove ogni decisione determina il tuo percorso verso la luce o l'oscurità."