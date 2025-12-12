0

Coven of the Chicken Foot presentato ai The Game Awards 2025: dall'ex Naughty Dog Bruce Straley

Coven of the Chicken Foot è stato uno dei giochi presentati ai The Game Awards 2025, dove è stato mostrato un trailer di gameplay.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/12/2025
La vecchia protagonista di Coven of the Chicken Foot

In occasione dei The Game Awards 2025 è stato presentato Coven of the Chicken Foot di Wildflower Interactive, il nuovo studio dell'ex Naughty Dog Bruce Straley un action adventure con elemnti platofm che appare davvero affascinante. Il gioco è stato mostrato con un trailer di gameplay.

Il trailer si apre con un'anziana signora, Gertie, la protagonista, che illumina uno scheletro con una torcia. Quindi la vediamo collaborare con un mostro in vari luoghi, saltando tra le piattaforme e raccogliendo oggetti. Proprio il rapporto tra i due sembra essere il fulcro del gameplay, che probabilmente li vedrà agire insieme a vari livelli. Il trailer si chiude con una nota inquietante.

Attualmente Coven of the Chicken Foot non ha ancora una data d'uscita, anche se non dovrebbe mancare moltissimo per poterci giocare.

#The Game Awards
Segnalazione Errore
