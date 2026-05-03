Stupid Never Dies si mostra in un trailer con le 11 trasformazioni del protagonista

Il particolare action in terza persona Stupid Never Dies torna a mostrarsi con un nuovo trailer che illustra, in particolare, le 11 trasformazioni del protagonista, che innescano altrettanti stili di combattimento diversi.
Il protagonista di Stupid Never Dies è uno zombie che combatte lupi mannari, uomini-lucertola e altre aberrazioni varie, e per farlo può ricorrere a diverse forme che innescano vari stili di combattimento, rendendo il gameplay particolarmente variegato, nonostante l'impostazione alquanto classica.
Dopo essersi mostrato nel primo trailer di gameplay a marzo, vediamo dunque qualche altra sezione di gioco per questo titolo che punta a rilanciare l'azione classica in terza persona ma con qualcosa di peculiare.
11 diversi protagonisti in uno
Già il fatto che il protagonista sia di base uno zombie rende le cose piuttosto particolari in Stupid Never Dies, ma a questo dobbiamo aggiungere anche tutte le sue trasformazioni, che di fatto modificano sostanzialmente l'azione.
Ognuna delle 11 trasformazioni si porta dietro caratteristiche peculiari, che modificano lo stile di combattimento di Davy con mosse, capacità e abilità diverse.
Questi sono gli 11 stili a disposizione del protagonista:
- Zombie Style - quello di base
- Werewolf Style - più veloce, in stile licantropo
- Harpy Style - consente di volare e attaccare a distanza
- Golem Style - stile tank, più potente e a corto raggio
- Vampire Style - consente di controllare i pipistrelli
- Will-o'-the-Wisp Style - passa dal piano fisico a quello astrale
- Cyclops Style - attacchi super potenti ma lenti e rischiosi
- Snow Fairy Style - congela i nemici e assorbe i poteri
- Merfolk Style - consente di immergersi nel terreno
- Lich Style - sfrutta il potere dei morti e consente di controllare scheletri
- Demon Style - consente di controllare fruste e gravità
Stupid Never Dies è previsto arrivare nel 2026 su PC e PS5 ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.