Quel puzzle nei Canali di Half-Life 2 era effettivamente più difficile, non avete avuto le traveggole

Lo YouTuber Ocelot, specializzato nell'analisi comparativa di titoli storici come Silent Hill 3 e Resident Evil: Code Veronica X, ha recentemente dedicato un video ad Half-Life 2, lo storico sparatutto in prima persona di Valve che rivoluzionò il genere. Nonostante l'aventura di Gordon Freeman possa sembrare un soggetto meno incline a questo tipo di disamine rispetto ad altri giochi dell'epoca, l'analisi ha portato alla luce numerose differenze tra le diverse build, alcune delle quali davvero interessanti.