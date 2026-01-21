Come sarebbe Half-Life 2 in Unreal Engine 5? Non serve più immaginare, uno sviluppatore ha ricreato l'intro

Half-Life 2 è uno di quei grandi classici che i fan non riescono a lasciar andare e in molti vorrebbero vedere una versione modernizzata, almeno graficamente, dell'opera di Valve. Ora, Ben Macauley - artista ambientale che ha lavorato per Infinity Ward, Codemasters e Wargaming - ha deciso di dedicare un mese del proprio tempo per provare a portare lo sparatutto nell'attuale generazione.

Il video di Half-Life 2 in Unreal Engine 5

Macauley ha pubblicato un video nel quale mostra la sua creazione, ma va anche oltre spiegando nel dettaglio tutto il processo di produzione. Non si tratta infatti di un puro progetto di passione, ma di un contenuto che ha creato per il proprio portfolio. Inoltre, non ha intenzione di rendere pubblicamente disponibile questa mappa.

Come detto, ha ricreato solo l'introduzione ovvero la stazione dei treni, non l'intera città, ma è comunque uno sforzo creativo non da poco, visto che ha realizzato molti nuovi asset grafici e nuovi materiali per dare un nuovo look ad Half-Life 2. Inoltre, ha inserito qualche tocco personale, ovviamente per mettere in mostra il proprio stile e le proprie capacità, dettaglio fondamentale per un portfolio professionale che gli servirà per trovare nuove posizioni lavorative.

Se l'idea di un Half-Life 2 Remake vi ispira, ricordiamo che è in lavorazione Half-Life 2 RTX che aggiunge path tracing in tempo reale al videogioco di Valve: peccato solo non ci sia una data di uscita. Lo abbiamo però provato.