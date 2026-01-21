iPhone Air 2 potrebbe arrivare quest’anno ma senza grandi cambiamenti, secondo indiscrezioni

Nonostante un primo tentativo non esattamente fruttuoso, Apple starebbe lavorando al nuovo iPhone Air 2 . Questo modello dovrebbe arrivare nel 2026, quindi già quest'anno, ma le novità sono poche: gli aggiornamenti previsti sembrano piuttosto limitati. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, possiamo aspettarci piccoli miglioramenti, ma nulla di particolarmente significante.

Le prime indiscrezioni su iPhone Air 2

Le informazioni sono state riportate dal leaker Fixed Focus Digital su Weibo, secondo cui iPhone Air 2 uscirà entro la fine del 2026. Alcune indiscrezioni precedenti parlavano di un lancio nel 2027, ma la prima ipotesi dovrebbe essere la più probabile. Questo smartphone dovrebbe debuttare insieme al modello iPhone 18 Pro e al primo pieghevole, ma chiaramente potremo saperne di più solo nei prossimi mesi. In ogni caso, secondo la fonte non dovrebbero essere apportati cambiamenti particolarmente importanti, il che potrebbe essere un rischio.

Le informazioni su iPhone Air 2

L'informatore parla di "modifiche minori", ma non specifica esattamente quali, di conseguenza è impossibile trarre conclusioni. Ricordiamo che a novembre The Information ha riportato la notizia del rinvio del modello al 2027, sostenendo che l'azienda sfrutterà il ritardo per lavorare sugli aggiornamenti. Si è parlato poi di una seconda fotocamera posteriore, di un sistema di raffreddamento a camera di vapore e di una batteria più capiente, quindi non si tratterebbe esattamente di "cambiamenti minori", motivo per cui vi suggeriamo di prendere certe informazioni con le pinze.

iPhone Air

Mark Gurman di Bloomberg, invece, ha smentito il ritardo di iPhone Air 2, sostenendo che la sua uscita è semplicemente prevista per la primavera del 2027 e non nel 2026. Nel suo caso, il cambiamento più importante dovrebbe riguardare un chip da 2 nm, con conseguente miglioramenti della durata della batteria. Insomma, le informazioni sono varie e discordanti, quindi possiamo solo aspettare in attesa di dettagli concreti e ufficiali.