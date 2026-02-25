Il nuovo MacBook Pro con schermo touch avrà una Dynamic Island ispirata all’iPhone e controlli più intuitivi

Come sarà il MacBook Pro OLED?

Stando a quanto riportato, la Dynamic Island dovrebbe sostituire il notch, lasciando quindi più spazio disponibile per i contenuti. Come già visto su iPhone, anche il MacBook avrà una Dynamic Island interattiva e si espanderà in base alla funzione utilizzata o all'applicazione. Inoltre, macOS dovrebbe essere più intuitivo al tocco, quindi potrete toccare gli elementi sullo schermo e i controlli cambieranno in base al metodo di input. Vi facciamo un esempio per farvi capire meglio: se toccate un elemento della barra dei menu, visualizzerete una serie più ampia di controlli ottimizzati per il touch.

MacBook Pro

Inoltre, sarà possibile ingrandire o ridurre determinati contenuti utilizzando gesti come il classico pizzicamento delle dita. Sarà il primissimo MacBook a introdurre funzionalità di questo tipo, anche se Apple aveva già sperimentato in passato la Touch Bar sui modelli Pro, successivamente rimossa. In ogni caso, gli utenti potranno sfruttare sia le funzionalità touch che il mouse in modo intercambiabile. Inoltre, non sono previste modifiche alle dimensioni e non verranno rimossi né tastiera né trackpad. A cambiare dovrebbe essere anche lo chassis, stavolta più sottile ma molto simile all'attuale MacBook Pro.