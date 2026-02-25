Il nuovo MacBook Pro con schermo touch avrà una Dynamic Island ispirata all’iPhone e controlli più intuitivi

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sul futuro MacBook Pro OLED con schermo touch. Secondo quanto riportato da Bloomberg, questo dispositivo dovrebbe adottare la Dynamic Island dell'iPhone, insieme a una fotocamera con foro. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite. Nel frattempo, vediamo meglio i dettagli.
Come sarà il MacBook Pro OLED?
Stando a quanto riportato, la Dynamic Island dovrebbe sostituire il notch, lasciando quindi più spazio disponibile per i contenuti. Come già visto su iPhone, anche il MacBook avrà una Dynamic Island interattiva e si espanderà in base alla funzione utilizzata o all'applicazione. Inoltre, macOS dovrebbe essere più intuitivo al tocco, quindi potrete toccare gli elementi sullo schermo e i controlli cambieranno in base al metodo di input. Vi facciamo un esempio per farvi capire meglio: se toccate un elemento della barra dei menu, visualizzerete una serie più ampia di controlli ottimizzati per il touch.
Inoltre, sarà possibile ingrandire o ridurre determinati contenuti utilizzando gesti come il classico pizzicamento delle dita. Sarà il primissimo MacBook a introdurre funzionalità di questo tipo, anche se Apple aveva già sperimentato in passato la Touch Bar sui modelli Pro, successivamente rimossa. In ogni caso, gli utenti potranno sfruttare sia le funzionalità touch che il mouse in modo intercambiabile. Inoltre, non sono previste modifiche alle dimensioni e non verranno rimossi né tastiera né trackpad. A cambiare dovrebbe essere anche lo chassis, stavolta più sottile ma molto simile all'attuale MacBook Pro.
Altre novità
Nel frattempo, ricordiamo che Apple prevede di aggiornare i modelli MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max questa primavera. Per il modello OLED bisognerà aspettare almeno la fine del 2026 e si prevede l'introduzione dei chip M6 Pro e M6 Max con processo a 2 nm. Intanto, vi ricordiamo che il 4 marzo Apple terrà un evento e i protagonisti dovrebbero essere proprio i MacBook con M5 Pro e M5 Max.