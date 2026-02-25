In primavera ci sarà un annuncio su Sakura Wars, ma non sarà un videogioco

Il 24 febbraio, attraverso il suo account personale su X, Tanaka ha accennato al fatto che sta per arrivare un nuovo progetto legato a Sakura Wars, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente in primavera. Ha però precisato che non si tratterà di un videogioco .

La serie Sakura Wars di Sega festeggia quest'anno il suo 30° anniversario , e i fan sono naturalmente in attesa di novità sul suo futuro. A riaccendere le speranze è stato Kohei Tanaka, compositore storico della serie fin dal 1996, sia per i videogiochi sia per l'anime ufficiale.

Un progetto misterioso

La dichiarazione è arrivata dopo un piccolo equivoco: un suo precedente messaggio, in cui parlava di star lavorando a un "brano importante", era stato interpretato da molti come riferito proprio a Sakura Wars. Tanaka ha chiarito che quel post non riguardava la serie, ma ha anche confermato di essere coinvolto in un progetto collegato al franchise.

Se da un lato alcuni fan giapponesi si sono detti delusi dal fatto che non sarà un nuovo gioco, molti altri si sono comunque mostrati sollevati nel vedere che la serie continua a ricevere attenzione e non è stata seppellita definitivamente. Tra le ipotesi più diffuse ci sono quella dell'arrivo di un nuovo anime o di uno spettacolo teatrale, ma per ora non ci sono conferme in merito.

Tanaka si è detto sorpreso dall'enorme reazione suscitata dal suo messaggio e felice di constatare quanto la serie sia ancora amata, ma ha anche precisato che non fornirà ulteriori dettagli prima dell'annuncio ufficiale.