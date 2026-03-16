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I controller 8BitDo sono di nuovo in offerta su AliExpress e sono super convenienti

Tra le offerte di AliExpress troviamo nuovamente i controller 8BitDo in diverse varianti adatte ad ogni esigenza. Con i nostri coupon potrai risparmiare ulteriormente e spendere pochissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/03/2026
Controller 8BitDo

Su AliExpress sono disponibili i controller 8BitDo in diverse varianti che troverai riepilogate di seguito. Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Le offerte non finiscono qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

  • 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
  • 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €

Tutti i controller in offerta

Partiamo dal controller Bluetooth 8BitDo Ultimate 2C per Nintendo Switch 2, disponibile a circa 26,30€. Utilizza il codice MULTI3 per risparmiare altri 3 € (prova ITAS03, se il primo non dovesse funzionare). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

8BitDo per Nintendo Switch 2
8BitDo per Nintendo Switch 2

L'Ultimate 2 per PC e Android dedicato al gioco Honkai: Star Rail è invece disponibile a 84,69 €. In questo caso, usa il codice MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €. Se sei interessato, acquistalo aprendo questo link.

Controller di Honkai: Star Rail
Controller di Honkai: Star Rail

Sempre l'Ultimate 2 per PC e dispositivi mobili è disponibile in una serie di colorazioni che trovi riepilogate direttamente a questo link. Questi controller costano 19,79 € e con i codici MULTI3 o ITAS03 risparmierai altri 3 €.

Anche il controller 8BitDo Zero 2, dal formato mini e nostalgico, è disponibile a 20,29 €. Utilizza i codici MULTI3 o ITAS03 per risparmiare ulteriormente. Puoi trovare tutte le opzioni andando su questo link.

8BitDo Zero 2
8BitDo Zero 2

Infine, il controller SN30 Pro è disponibile a 42,79 € ma con i codici MULTI5 o ITAS05 risparmierai altri 5 €. Puoi trovarlo tramite questo link.

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