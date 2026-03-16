I controller GameSir sono in offerta su AliExpress: comfort, convenienza e qualità

Le offerte non finiscono qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

Su AliExpress sono disponibili i controller GameSir a prezzi scontati. Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

I controller GameSir in offerta

Partiamo dal Nova Lite, un controller wireless compatibile con PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili, disponibile a circa 14,59 € aprendo questo link. Questo prodotto offre movimenti precisi e un'autonomia di 10 ore con una singola carica. La ricarica completa richiede due ore. Troviamo inoltre il pulsante M multifunzione per regolare l'intensità delle vibrazioni e la disposizione dei pulsanti ABXY.

GameSir Nova Lite

Il controller G7 Pro per PC e console Xbox costa invece 86,99 €, ma con i codici MULTI11 o ITAS11 potrai risparmiare altri 11 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. In questo caso troviamo due mini bumper e due pulsanti posteriori bloccabili per mappatura personalizzata. Potrai regolare le varie opzioni in base alle tue esigenze. Inoltre, la frequenza di polling è di 10000 Hz per una reattività precisa a bassa latenza.