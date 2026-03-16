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La console Nintendo Switch Lite è in super sconto su AliExpress: gioca ovunque tu voglia in totale comodità

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch Lite a un prezzo particolarmente vantaggioso. Ecco alcuni coupon che ti permetteranno di risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/03/2026
Nintendo Switch Lite

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch Lite a 160,35 €, ma con il codice MULTI20 (o ITAS20) potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Non è finita qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

  • 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
  • 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €

I prezzi potrebbero differire in base alle colorazioni. Assicurati di scegliere manualmente la tua preferita.

Una console pratica e compatta

Si tratta di una console perfetta per giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia. Potrai portarla con te, essendo compatta e leggera, ma potrai anche giocare in compagnia grazie al multiplayer online o wireless locale. Tieni a mente che non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare. Inoltre, questo modello non è paragonabile alla console OLED o Nintendo Switch 2 in termini di prestazioni, ma se non hai esigenze specifiche si tratta comunque di un valido prodotto che ti permetterà di giocare alla maggior parte dei tuoi titoli preferiti senza alcun problema.

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite

Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

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