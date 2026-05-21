Take-Two: GTA 6 non subirà altri rinvii, ma per marketing e preordini ci sarà da attendere

Take-Two, la casa madre di Rockstar Games, ha presentato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre e dell'intero anno fiscale 2026. In questa occasione la compagnia ha ribadito che GTA 6 uscirà il 19 novembre come previsto e che il titolo sarà il principale motore dei ricavi del prossimo anno, attesi a livelli record.
Nello specifico, Take-Two prevede per l'anno fiscale 2027 (1 aprile 2026 - 31 marzo 2027) entrate comprese tra 8 e 8,2 miliardi di dollari, pari a una crescita di circa il 20% rispetto ai 6,72 miliardi registrati nell'ultimo anno.
"La nostra performance nel 2026 è stata eccezionale e ha superato le aspettative iniziali in tutte le divisioni. Riteniamo che il 2027 stabilirà nuovi record operativi, trainato dal lancio di Grand Theft Auto VI il 19 novembre e da una forte esecuzione del nostro portfolio", ha dichiarato il CEO Strauss Zelnick.
Il marketing inizierà solo dopo l'inizio dell'estate: nessuna novità nelle prossime settimane
Chi sperava che il report finanziario di Take-Two svelasse dettagli su preordini e prezzo di GTA 6, uno dei tempi più caldi, resterà deluso: intervistato da Variety, Zelnick ha spiegato che informazioni di questo tipo non verranno mai comunicate tramite un report finanziario.
Il CEO ha inoltre precisato che la campagna marketing del gioco, e quindi anche l'apertura dei preordini, inizierà solo durante l'estate. "Nelle prossime settimane non credo che sarà ancora estate, ma quando arriverà l'estate, Rockstar prevede di iniziare il marketing di GTA 6", ha dichiarato a Variety.
In altre parole, dal 21 giugno al 23 settembre ogni momento potrebbe essere quello giusto per l'inizio del marketing e l'apertura dei preordini di GTA 6, molto probabilmente anticipati dall'attesissimo terzo trailer ufficiale. Fino ad allora, però, è probabile che non arriveranno novità significative da parte di Take-Two e Rockstar Games.
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