Take-Two: GTA 6 non subirà altri rinvii, ma per marketing e preordini ci sarà da attendere

Take-Two, la casa madre di Rockstar Games, ha presentato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre e dell'intero anno fiscale 2026. In questa occasione la compagnia ha ribadito che GTA 6 uscirà il 19 novembre come previsto e che il titolo sarà il principale motore dei ricavi del prossimo anno, attesi a livelli record.

Nello specifico, Take-Two prevede per l'anno fiscale 2027 (1 aprile 2026 - 31 marzo 2027) entrate comprese tra 8 e 8,2 miliardi di dollari, pari a una crescita di circa il 20% rispetto ai 6,72 miliardi registrati nell'ultimo anno.

"La nostra performance nel 2026 è stata eccezionale e ha superato le aspettative iniziali in tutte le divisioni. Riteniamo che il 2027 stabilirà nuovi record operativi, trainato dal lancio di Grand Theft Auto VI il 19 novembre e da una forte esecuzione del nostro portfolio", ha dichiarato il CEO Strauss Zelnick.