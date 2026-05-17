Rockstar Games non invierà codici recensione per GTA 6, per un rumor

Il 2026 è l'anno di GTA 6 per moltissimi giocatori e sarà certamente uno degli eventi più importanti di sempre. Ovviamente anche la stampa specializzata si focalizzerà molto sul videogioco e lo farà anche con delle recensioni.
Pare però che, a questo giro, Rockstar Games e Take-Two non abbiano intenzione di inviare alle testate di tutto il mondo un classico codice recensione, ma opteranno per un'altra strada.
Il commento sui codici recensione di GTA 6
Pedro Henrique Lutti Lippe, un giornalista brasiliano, ha parlato al podcast X do Controle e ha spiegato che le due compagnie non vogliono mandare dei codici, ma inviteranno la stampa a un evento a porte chiuse dove provare il gioco per scriverne una recensione.
Lippe ha affermato, per la precisione: "Nessuno otterrà una chiave per questo gioco. Posso parlarne? Penso di sì. Pare che ci sarà un qualche tipo di evento per recensori. Inviteranno i giornalisti, staranno lì per giorni e non ci saranno leak. Tutti giocheranno a porte chiuse".
Il giornalista è ora un libero professionista, ma ha lavorato fino a poco tempo fa per Omelete Company, la compagnia che si occupa di gestire il CCXP e la Gamescom LATAM. Non è quindi impossibile che abbia avuto modo di scoprire qualcosa riguardo a GTA 6.
Inoltre, ha perfettamente senso che Rockstar Games voglia correre meno rischi possibili con i leak. Sebbene possa limitare l'invio dei codici alle testate più fidate e sebbene possa far firmare degli accordi di non divulgazione molto stringenti, c'è sempre il rischio che qualcosa accada.
Ovviamente per ora si tratta solo di un rumor e nulla più, quindi vi suggeriamo di prendere tutto con le pinze. Tra i rumor da prendere con le pinze c'è anche il fatto che GTA 6 sarebbe in arrivo anche su Nintendo Switch 2 sin dal lancio.
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