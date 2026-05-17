Rockstar Games non invierà codici recensione per GTA 6, per un rumor

Il 2026 è l'anno di GTA 6 per moltissimi giocatori e sarà certamente uno degli eventi più importanti di sempre. Ovviamente anche la stampa specializzata si focalizzerà molto sul videogioco e lo farà anche con delle recensioni.

Pare però che, a questo giro, Rockstar Games e Take-Two non abbiano intenzione di inviare alle testate di tutto il mondo un classico codice recensione, ma opteranno per un'altra strada.