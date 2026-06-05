Steam Machine e Steam Frame hanno un periodo di uscita ufficiale, confermato da Valve

I due nuovi hardware da parte di Valve arriveranno questa estate riferisce la compagnia, senza ancora precisare una data di uscita precisa ma confermando, quantomeno, che non ci sarà molto da aspettare, visto che il lancio è previsto praticamente entro i prossimi tre mesi.

A quanto pare, Steam Machine e Steam Frame hanno ora un periodo di uscita ufficiale confermato da Valve stessa, considerando che questo viene riferito in maniera chiara all'interno di un nuovo messaggio pubblicato sul canale community di Steam.

Data di uscita e prezzo in arrivo

"Oggi stiamo ampliando il programma Verified per includere Steam Machine e Steam Frame, in quanto lanceremo entrambi i dispositivi quest'estate", si legge all'inizio della nuova comunicazione sul programma "Verified" dei giochi dedicati ai due dispositivi.

L'uscita sembra dunque confermata per questa estate e, a questo punto, non dovrebbe mancare molto ad avere informazioni più precise sulla data di lancio e sul prezzo di Steam Machine e Steam Frame, visto che l'estate è incombente.

La comunicazione si concentra poi sul sistema di certificazione ed è rivolta soprattutto a sviluppatori e partner, ma è utile per capire a che punto siamo con i preparativi al lancio, il quale sembra essere ormai molto vicino.

"Come con Steam Deck Verified, l'obiettivo è aiutare i clienti a comprendere l'esperienza fin dal primo utilizzo per un titolo specifico su questi nuovi dispositivi, e quanto fluidamente un gioco funzionerà senza bisogno di interventi o configurazioni da parte dell'utente", si legge nella comunicazione di Valve.

Il programma "Verified" serve dunque per offrire il massimo comfort di utilizzo per gli utenti, con un'esperienza quanto più possibile in "stile console" per i due dispositivi, attraverso un sistema di certificazione che dovrebbe garantire ottimizzazioni e prestazioni adeguate per i giochi su Steam Machine e Steam Frame che vi rientrano.

Proprio qualche giorno fa era apparso il tutorial introduttivo di Steam Machine nel backend di Steam, a rafforzare l'idea di un lancio ormai vicino, mentre continuano i dubbi sul prezzo della macchina, che secondo alcune informazioni sarebbe dovuta costare 1.000 dollari al lancio.