Halo: Campaign Evolved debutta secondo nella classifica Steam, Palworld resta in vetta

Fra conferme e trend passeggeri

Palworld dovrebbe aver superato i 30 milioni di copie vendute e il mantenimento della testa della classifica Steam sembra indicare che il titolo di Pocketpair sta continuando a macinare numeri importanti, a conferma del fatto che non si tratta di un fenomeno passeggero, anzi.

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Diverso è il discorso relativo a Meccha Chameleon, il fenomeno di lemorion_1224 che ha dominato la piattaforma Valve per diverse settimane ma ora sembra in fase calante, visto che è sceso in ottava posizione e la settimana prossima potremmo anche non trovarlo più nella top 10.