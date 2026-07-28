Halo: Campaign Evolved debutta secondo nella classifica Steam, Palworld resta in vetta

Halo: Campaign Evolved ha debuttato in seconda posizione nella classifica Steam: l'atteso remake del classico firmato Bungie non ce l'ha fatta a superare Palworld, che mantiene il controllo della top 10 anche questa settimana.
Al terzo posto troviamno una sorpresa, vale a dire DragonSword: Awakening, un action RPG sviluppato da Hound 13 che miscela personaggi in stile anime con grafica in cel shading, combattimenti spettacolari e l'immancabile regno da salvare.
- Palworld
- Halo: Campaign Evolved
- DragonSword: Awakening
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced
- Battlefield 6
- Shift at Midnight
- Grim Dawn
- Meccha Chameleon
- Steam Deck
- Grim Dawn - Fangs of Asterkarn
Assassin's Creed: Black Flag Resynced scende in quarta posizione, seguito stavolta da Battlefield 6, che torna nella zona alta della classifica grazie agli ultimi aggiornamenti realizzati dai Battlefield Studios.
Fra conferme e trend passeggeri
Palworld dovrebbe aver superato i 30 milioni di copie vendute e il mantenimento della testa della classifica Steam sembra indicare che il titolo di Pocketpair sta continuando a macinare numeri importanti, a conferma del fatto che non si tratta di un fenomeno passeggero, anzi.
Diverso è il discorso relativo a Meccha Chameleon, il fenomeno di lemorion_1224 che ha dominato la piattaforma Valve per diverse settimane ma ora sembra in fase calante, visto che è sceso in ottava posizione e la settimana prossima potremmo anche non trovarlo più nella top 10.