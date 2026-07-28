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Halo: Campaign Evolved debutta secondo nella classifica Steam, Palworld resta in vetta

Halo: Campaign Evolved non è riuscito a superare Palworld, accontentandosi di un debutto in seconda posizione nella classifica Steam.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/07/2026
Master Chief in un artwork di Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved ha debuttato in seconda posizione nella classifica Steam: l'atteso remake del classico firmato Bungie non ce l'ha fatta a superare Palworld, che mantiene il controllo della top 10 anche questa settimana.

Al terzo posto troviamno una sorpresa, vale a dire DragonSword: Awakening, un action RPG sviluppato da Hound 13 che miscela personaggi in stile anime con grafica in cel shading, combattimenti spettacolari e l'immancabile regno da salvare.

  1. Palworld
  2. Halo: Campaign Evolved
  3. DragonSword: Awakening
  4. Assassin's Creed: Black Flag Resynced
  5. Battlefield 6
  6. Shift at Midnight
  7. Grim Dawn
  8. Meccha Chameleon
  9. Steam Deck
  10. Grim Dawn - Fangs of Asterkarn
Una scena di Halo: Campaign Evolved conferma il remake di Halo 2? Una scena di Halo: Campaign Evolved conferma il remake di Halo 2?

Assassin's Creed: Black Flag Resynced scende in quarta posizione, seguito stavolta da Battlefield 6, che torna nella zona alta della classifica grazie agli ultimi aggiornamenti realizzati dai Battlefield Studios.

Fra conferme e trend passeggeri

Palworld dovrebbe aver superato i 30 milioni di copie vendute e il mantenimento della testa della classifica Steam sembra indicare che il titolo di Pocketpair sta continuando a macinare numeri importanti, a conferma del fatto che non si tratta di un fenomeno passeggero, anzi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Diverso è il discorso relativo a Meccha Chameleon, il fenomeno di lemorion_1224 che ha dominato la piattaforma Valve per diverse settimane ma ora sembra in fase calante, visto che è sceso in ottava posizione e la settimana prossima potremmo anche non trovarlo più nella top 10.

#Steam #Classifica
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