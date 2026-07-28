Dalla spazio allo smartphone: Amazon lancia più di 5.000 satelliti per avere connessione ovunque

Amazon continua a investire nel settore della connettività satellitare e prepara una nuova sfida a Starlink con un progetto dedicato ai servizi direct-to-mobile.

Secondo le informazioni disponibili, Amazon Leo, società appartenente al gruppo Amazon, ha presentato alla Federal Communications Commission (FCC) una richiesta per ottenere l'autorizzazione a mettere in orbita fino a 5.105 satelliti destinati a collegare direttamente gli smartphone.

L'obiettivo del progetto è portare servizi di comunicazione anche nelle aree dove le reti cellulari tradizionali non sono disponibili. Tra gli scenari interessati rientrano zone rurali, oceani, deserti e territori colpiti da calamità naturali, luoghi nei quali la copertura mobile continua a rappresentare una sfida.