La rete satellitare arriva sugli smartphone italiani: Fastweb testa con Starlink una nuova tecnologia

Fastweb e Starlink hanno iniziato in Italia una sperimentazione della tecnologia Direct to Cell, che consente agli smartphone 4G di collegarsi direttamente ai satelliti.

Fastweb ha avviato una collaborazione con Starlink per testare in Italia la tecnologia Direct to Cell, un sistema che permette agli smartphone tradizionali di comunicare direttamente con una rete satellitare. La sperimentazione rappresenta il primo progetto italiano dedicato a questa tecnologia e sarà effettuata in un'area dell'Appennino centrale. Il funzionamento prevede che gli smartphone compatibili possano collegarsi ai satelliti Starlink quando la rete mobile terrestre non è disponibile. Non sono richieste antenne aggiuntive o dispositivi esterni: il telefono passa automaticamente alla connessione satellitare senza che l'utente debba intervenire sulle impostazioni.

L'obiettivo della collaborazione tra Fastweb e Starlink L'obiettivo della collaborazione è estendere la copertura della rete Fastweb + Vodafone in luoghi dove il segnale tradizionale risulta assente o limitato. Durante la fase di prova sarà possibile utilizzare servizi come SMS, MMS e alcune applicazioni compatibili, tra cui WhatsApp e Google Maps. Starlink: dati record per velocità di connessione in volo, funzione meglio che a terra Per utilizzare la connessione satellitare sarà necessario trovarsi all'aperto con una visuale sufficientemente libera verso il cielo. Non sarà però necessario orientare lo smartphone verso il satellite o mantenerlo in una particolare posizione. Starlink ha già avviato progetti simili in altri Paesi attraverso accordi con operatori mobili locali. La prima esperienza commerciale è partita in Nuova Zelanda con One NZ. Negli Stati Uniti, invece, T-Mobile è stato il principale partner del servizio-