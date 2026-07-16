"Perché i capi di Ubisoft ed Embracer non sono in galera?", si chiede il QA Manager di Helldivers 2

Dave Gallacher, QA Manager di Arrowhead Game Studios, il team autore di Helldivers 2, ha criticato apertamente le strategie dei principali publisher del settore: "Mi sfugge come i dirigenti di Ubisoft ed Embracer non siano finiti in prigione per le loro pratiche discutibili", ha scritto su LinkedIn.
"Ogni elemento strutturale della nostra industria è controllato dal denaro e da persone che lo possiedono, e da oltre dieci anni queste persone si stanno comportando come avidi idioti."
E se la dirigenza è colpevole, secondo Gallacher, in questa situazione "le vere vittime sono le migliaia di sviluppatori di talento che ora speriamo riescano a tirare fuori dal nulla i soldi per fondare nuovi studi."
Entrato in Arrowhead questa estate, Gallacher ha lavorato per dieci anni presso DICE, uno degli studi storici di Electronic Arts, e dunque ha potuto osservare il deterioramento dell'industria che si è verificato in questo periodo di tempo.
Non mancano parole su Xbox
La scorsa settimana, in seguito all'annuncio dei licenziamenti effettuati da Microsoft, Galacher ha spiegato di aver previsto ciò che sta succedendo, purtroppo: "Negli ultimi tre anni ho continuato a dire che ogni anno sarebbe stato un bagno di sangue per l'industria videoludica. E, in qualche modo, ogni anno la situazione peggiora."
"Dove finiscono tutti quei soldi? Un amministratore delegato fuori dalla realtà continua a parlare di raggiungere 'miliardi di giocatori', mentre investe gli stipendi appena sottratti a sviluppatori di talento nella macchina del plagio, cioè l'intelligenza artificiale. È davvero la timeline più oscura possibile."
Oltre a Ubisoft, Embracer e Microsoft, il QA Manager di Arrowhead Game Studios ha menzionato anche Electronic Arts, che stando ad alcune recenti indiscrezioni avrebbe licenziato membri del team di Battlefield 6 nonostante il successo ottenuto dal gioco.