"Perché i capi di Ubisoft ed Embracer non sono in galera?", si chiede il QA Manager di Helldivers 2

Dave Gallacher, QA Manager di Arrowhead Game Studios, il team autore di Helldivers 2, ha criticato apertamente le strategie dei principali publisher del settore: "Mi sfugge come i dirigenti di Ubisoft ed Embracer non siano finiti in prigione per le loro pratiche discutibili", ha scritto su LinkedIn.

"Ogni elemento strutturale della nostra industria è controllato dal denaro e da persone che lo possiedono, e da oltre dieci anni queste persone si stanno comportando come avidi idioti."

E se la dirigenza è colpevole, secondo Gallacher, in questa situazione "le vere vittime sono le migliaia di sviluppatori di talento che ora speriamo riescano a tirare fuori dal nulla i soldi per fondare nuovi studi."

Entrato in Arrowhead questa estate, Gallacher ha lavorato per dieci anni presso DICE, uno degli studi storici di Electronic Arts, e dunque ha potuto osservare il deterioramento dell'industria che si è verificato in questo periodo di tempo.