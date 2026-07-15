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11 bit studios annuncia licenziamenti dopo il lancio di The Alters: Last Variable

A pochi giorni dal lancio dell'espansione Last Variable per The Alters, 11 bit studios ha annunciato un piano di licenziamenti che coinvolgerà circa venti persone.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/07/2026
Uno dei personaggi di The Alters

11 bit studios ha annunciato il licenziamento di circa venti persone a pochi giorni dal lancio di The Alters: Last Variable, nell'ambito di un piano di ristrutturazione che consentirà al team di sviluppo di dedicarsi a nuovi progetti senza rischi eccessivi.

"Siamo riusciti a garantire trasferimenti interni per la maggior parte dei nostri dipendenti, così da consentire loro di proseguire la propria carriera all'interno dell'azienda, e ci impegniamo a fare in modo che le persone che lasceranno la società ricevano il supporto adeguato durante questo percorso", ha sottolineato lo studio.

11 bit studio ha spiegato che la riorganizzazione si è resa necessaria al fine di "adattare i nuovi team di sviluppo alle esigenze attuali, gestire con attenzione le nostre spese e mantenere una rigorosa disciplina dei costi", in una situazione in cui solitamente basta un solo passo falso per innescare crisi gravissime.

The Alters, disponibile l'espansione Last Variable su PC, PS5 e Xbox The Alters, disponibile l'espansione Last Variable su PC, PS5 e Xbox

I trasferimenti interni hanno permesso all'azienda di limitare l'impatto della ristrutturazione, ma "per i ruoli che purtroppo non è stato possibile trasferire nei nuovi progetti, ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di separarci da circa venti dipendenti."

Non è la prima volta che succede

Come forse ricorderete, non è la prima volta che 11 bit studios effettua licenziamenti: già nel 2024, in seguito alla cancellazione di Project 8, il team di sviluppo si è trovato nella situazione di dover tagliare il proprio personale.

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Ad ogni modo, l'azienda continua a puntare su nuovi progetti e ha infatti pubblicato un annuncio per il reclutamento di playtester a pagamento presso gli uffici di Varsavia per una sessione di lavoro che si svolgerà fra il 3 e il 5 agosto, legata a un gioco ancora avvolto dal mistero.

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