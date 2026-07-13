Un nuovo Tomb Raider in VR era in sviluppo ma è stato cancellato

In seguito alla chiusura di un team di sviluppo sono emerse informazioni su quello che doveva essere un nuovo Tomb Raider in Realtà Virtuale, che è stato però cancellato con lo smantellamento dello studio ma di cui possono essere viste alcune tracce.

Il gioco non aveva ancora un nome ufficiale e non è mai stato annunciato al pubblico, ma doveva essere sviluppato da dalla divisione olandese di Vertigo Studios, la compagnia specializzata in giochi per realtà virtuale che ha lavorato anche a Metro Awakening e e Thief VR: Legacy of Shadow.

Si sarebbe dovuto trattare del primo vero e proprio capitolo di Tomb Raider appositamente sviluppato per essere giocato con i visori a realtà virtuale, e si trattava di una produzione di notevole livello per il team.