Un nuovo Tomb Raider in VR era in sviluppo ma è stato cancellato

In seguito alla chiusura di un team di sviluppo sono emerse informazioni su quello che doveva essere un nuovo Tomb Raider in Realtà Virtuale, che è stato però cancellato con lo smantellamento dello studio ma di cui possono essere viste alcune tracce.
Il gioco non aveva ancora un nome ufficiale e non è mai stato annunciato al pubblico, ma doveva essere sviluppato da dalla divisione olandese di Vertigo Studios, la compagnia specializzata in giochi per realtà virtuale che ha lavorato anche a Metro Awakening e e Thief VR: Legacy of Shadow.
Si sarebbe dovuto trattare del primo vero e proprio capitolo di Tomb Raider appositamente sviluppato per essere giocato con i visori a realtà virtuale, e si trattava di una produzione di notevole livello per il team.
Un'avventura in prima persona
I lavori su questo Tomb Raider VR sembra siano iniziati intorno a novembre 2024, con la cancellazione che è avvenuta qualche mese fa, probabilmente nel corso di gennaio 2026, quasi contemporaneamente alla chiusura dello studio di Vertigo con base ad Amsterdam.
In base a quanto emerso da alcuni documenti, raccolti da MP1ST, il team era riuscito a comporre una demo giocabile in grado di mostrare uno spaccato del gioco, ottenendo peraltro ottimi riscontri sia all'interno che all'esterno del team.
Il gioco doveva riprodurre sostanzialmente l'azione tipica di Tomb Raider con una visuale in prima persona, mischiando combattimento con i tipici spostamenti atletici di Lara Croft, all'interno di un'ambientazione che sembra ispirata al medio oriente.
La storia doveva riguardare l'esplorazione di antiche rovine risalenti al periodo babilonese e della Mesopotamia, con templi, grotte e città nascoste da scoprire, mentre si affrontavano anche vari nemici tra umani, animali e creature misteriose.
Non sono chiare le tempistiche che erano previste per la sua uscita, ma questo Tomb Raider VR si sarebbe piazzato probabilmente all'interno del rilancio della serie che prevede già i titoli tradizionali Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ovvero il remake dell'originale, e Tomb Raider Catalyst come nuovo capitolo.