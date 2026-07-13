DJI Osmo Action 6 è in promozione su AliExpress: sfrutta questo coupon dedicato e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo della DJI Osmo Action 6: il coupon da applicare è ITVS045 per risparmiare 45€ per un costo finale d'acquisto di 314,32€. La spedizione è prevista tra il 19 e il 24 luglio. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

La DJI Osmo Action 6 è una action camera progettata per offrire la massima versatilità sia nelle riprese sportive che nella creazione di contenuti di alta qualità. Tra le principali novità spicca il diaframma variabile, regolabile da f/2.0 a f/4.0, che consente di adattare facilmente l'esposizione alle diverse condizioni di luce.