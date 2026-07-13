Nostalgia viola su Xbox: Spyro Reignited Trilogy a prezzo di saldo su Instant Gaming

Chi è cresciuto nell'era della prima PlayStation ricorderà indubbiamente le ore passate a raccogliere gemme e liberare draghi anziani nei panni del piccolo eroe viola. Per chi volesse rivivere quelle sensazioni direttamente sulla propria console domestica, l'occasione ideale arriva grazie alle promozioni del catalogo digitale. Spyro Reignited Trilogy, che mantiene un prezzo di listino italiano di 40,00€, viene infatti proposto a 13,59€ tasse escluse, arrivando a una spesa finale di 16,58€ IVA inclusa una volta calcolata l'imposta del 22%. Questo aggiorna il ribasso del sito al 66%, mentre lo sconto calcolato sul prezzo finale comprensivo di tasse si assesta al 58,55%. Potete farlo vostro cliccando sul box informativo presente qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Tre classici intramontabili tirati a lucido

Acquistare Spyro Reignited Trilogy significa portarsi a casa una tripletta di platform che ha fatto la storia del genere: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon. Il lavoro di ricostruzione operato da Toys for Bob non si è limitato a una semplice rispolverata, ma ha ricreato da zero ogni singolo livello, animazione e modello poligonale, mantenendo però intatto lo straordinario level design e la precisione dei controlli originali. Ritrovare personaggi iconici come il ghepardo Hunter o il viscido Riccone in alta definizione regala un impatto visivo eccezionale, arricchito da una colonna sonora interamente rimasterizzata (con la possibilità di passare a quella classica in qualsiasi momento).

L'offerta analizzata si concentra nello specifico sulla versione destinata all'ecosistema Microsoft. La chiave digitale garantisce il riscatto del titolo su Xbox One, ma grazie alla piena retrocompatibilità garantita dalle ammiraglie di ultima generazione, Spyro Reignited Trilogy è perfettamente fruibile anche su Xbox Series X e Xbox Series S, dove beneficia di una fluidità impeccabile e tempi di caricamento ridotti al minimo. A una cifra così, l'acquisto della raccolta rappresenta la scusa perfetta per i vecchi fan e un punto d'accesso meraviglioso per le nuove generazioni di giocatori.